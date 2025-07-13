У древних римлян был зимний вариант обуви.

В жару привычная для жителей Древнего Рима одежда свободного кроя и сандалии кажутся очень привлекательным вариантом – в них не так жарко как, например, в брюках или джинсах и в туфлях. Но римляне не из-за удобства в жаркую погоду отдавали предпочтение свободным вещам.

Далеко не все задумываются над тем, почему древние римляне не любили брюки и как переживали зиму без штанов и сапог, а УНИАН решил основательно разобраться в этой теме.

Почему римские солдаты не носили штаны

Стоит отметить, что Древним Римом называют цивилизацию, которая существовала в такой период: VIII век до н. э. – V век нашей эры. Эта цивилизация была одной из самых развитых в древнем мире. Максимальные границы, в которых существовал Древний Рим, включали Балканы, Испанию, Англию, Галлию, Италию, Левант, Малую Азию и Северную Африку.

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Римские войска на протяжении периода с III века до нашей эры до II до н.э. завоевали Элладу (Древнюю Грецию), и у эллинов было много чего заимствовано, в том числе и ключевые элементы одежды – греческий плащ-гиматий стал у римлян называться тогой, а хитон – туникой.

Как римляне переживали зиму без штанов и сапог

Экспансия Рима в основном ограничивалась территорией Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока. На этих территориях очень разнообразный климат – солдаты могли сталкиваться как с адской жарой, так и с морозом и даже снегопадами.

По сведениям историков, в холодную погоду римлян спасала "многослойность":

Носили туники из шерсти, у которых были длинные рукава.

Надевали разные плащи, шерстяное пончо (пенула) или мантию с застежкой на плече (аболла).

Есть предание, которое гласит, что в холода Октавиан Август – первый римский император, надевал на себе четыре шерстяных туники.

Вместо сандалий зимой носили носки (удоны), которые делали из шерсти или грубой ткани. Их могли обматывать фасциями – полосками грубой ткани, и закреплять шнурками. А вместо сандалий на ноги надевали закрытые ботинки, которые зашнуровывались (кальцеи).

Почему римские солдаты не носили штаны, и когда гардероб пополнился такой вещью

Древние римляне с презрением относились к такому элементу одежды, как штаны, поскольку их носили, в частности, варвары, которые жили в Центральной и Северной Европе – кельты и готы.

Точно неизвестно, когда римляне стали носить штаны. Считается, что первыми тоги и тунику на брюки "променяли" римские легионеры, которые находились в холодных регионах. По мнению историков, брюки могли появиться в гардеробе легионеров после 50-х годов нашей эры. Привычку носить штаны они могли заимствовать у кельтов.

Позже эту вещь начали носить не только легионеры, а и обычные люди. Есть изображение колонны Трояна, на которой можно рассмотреть солдатов в штанах, длиной немного ниже колена.

В IV веке нашей эры в Древнем Риме даже на законодательном уровне запрещали ношение штанов. Это произошло после того, как готы в 378 году победили римлян в битве при Адрианополе.

Историки полагают, что введением запрета на ношение штанов римские власти хотели защитить свой народ от влияния со стороны варваров. Жестких репрессий не было, однако за нарушение запрета могли арестовать, оштрафовать или отобрать какое-то имущество. Есть информация, что такой закон быстро перестали соблюдать вне территории Рима.

А позже, спустя века, штаны стали важной частью гардероба римлян.

Ранее УНИАН писал, как одевались украинцы 100 лет назад. Одним из главных элементов одежды у мужчин были уже привычные для нас штаны, которые имеют свободный крой.

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