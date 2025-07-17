Ученые теперь точно знают, что черепахи способны переживать эмоциональные состояния, как и млекопитающие.

Красноухие черепахи (Chelonoidis carbonaria) способны переживать эмоциональные состояния, подобные настроению у так называемых "высших" животных - таких как млекопитающие и птицы. О результатах нового исследования сообщило IFLScience.

Сегодня в целом признано, что птицы и млекопитающие имеют чувства. Относительно рептилий - еще шли дискуссии. Но недавно исследователи из Университета Линкольна провели для 15 черепах тест на когнитивное возбуждение, который обычно применяется к людям и млекопитающим для выявления склонности к оптимизму или пессимизму.

Исследователи обозначили пять мест для мисок с едой, расположенных дугой внутри почти квадратного вольера, но при этом миска появлялась только в одном из этих мест. Черепах учили, что в одной точке миска впоследствии будет наполнена едой, а в другой - останется пустой. Другие животные могли бы не обращать на это внимания, но для черепахи бесполезное путешествие к пустой миске - это пустая трата времени и энергии, которой она не хочет разбрасываться.

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Со временем миски размещали в знакомых местах или в незнакомых. При этом черепах снимали на видео, наблюдая, отправятся ли они к миске. Результаты выявили значительную индивидуальность: одни черепахи решительно направлялись к незнакомым местам, демонстрируя оптимизм, другие - были осторожными.

Более оптимистичные черепахи имели также более низкий уровень тревожности. Это, по словам авторов, указывает на наличие долговременных "свободно плавающих" эмоциональных состояний, то есть настоящих настроений.

"Это важное открытие меняет наше понимание того, что способны переживать рептилии, и имеет практическое значение для обращения с ними как в неволе, так и в дикой природе", - подчеркнул профессор Оливер Бурман.

По мнению профессора Анны Уилкинсон, благополучие животных невозможно без доказательств того, что они способны испытывать эмоции, а поскольку рептилии становятся все более популярными в качестве домашних любимцев, люди просто обязаны исследовать их настроения.

Ученые подчеркнули, что их открытие означает либо то, что общий предок млекопитающих, птиц и рептилий обладал чувствами, либо то, что черепахи развили их независимо. В любом случае, если черепахи могут грустить или радоваться - человек обязан создавать им достойные условия жизни.

Другие интересные факты о животных

Ранее УНИАН рассказывал, что птицы мерлы многоцветные (Lamprotornis superbus) могут заводить друзей на всю жизнь, как и люди. Более того, они не обязательно дружат со своими кровными родственниками.

По словам ученых, поведение, склонное к неродственной помощи, возникает в результате формирования отношений, которые, как правило, складываются в течение многих лет. Исследователи подчеркнули, что общества мерлов устроены гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

"Неожиданно оказалось, что конкретные пары поддерживали долгосрочные отношения взаимопомощи, меняясь социальными ролями на протяжении всей жизни", - поделились исследователи.

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