Почему у тиранозавра такие крошечные передние лапы: учёные назвали неожиданную причину

Адаптация гигантских голов у динозавров началась в регионах с гигантской добычей.

Мощные хищные динозавры, такие как тираннозавр (Tyrannosaurus rex), имели крошечные передние лапы, поскольку использовали свои мощные головы в качестве основного оружия, говорится в новом исследовании. Как пишет The Independent, устрашающий T.rex был огромным динозавром, который вырастал до 12 метров в длину и 6 метров в высоту, но имел комично маленькие передние конечности – около 0,9 метра в длину, примерно как у человека.

Теперь исследователи утверждают, что крошечные передние лапы этих массивных динозавров связаны с развитием их больших, мощных черепов, что отражает переход к охоте с помощью головы и челюстей вместо когтей.

Это эволюционное изменение тела совпадает с увеличением размера добычи – гигантских длинношеих растительноядных завроподов и других крупных травоядных динозавров.

"Мы стремились понять, что именно вызвало это изменение, и обнаружили сильную связь между короткими руками и большими, мощно сложенными головами", – сказал автор исследования Чарли Роджер Шерер.

"Голова взяла на себя функцию рук как средства нападения. Это случай "используй или потеряй". Руки больше не были полезны и со временем уменьшились", – пояснил Шерер.

Адаптации гигантских голов у динозавров начались в регионах с гигантской добычей. В этом доисторическом мире пытаться схватить и удержать 100-футового завропода когтями было менее эффективно, чем атаковать и удерживать его челюстями.

Увеличение размера добычи, вероятно, привело к "эволюционной гонке вооружений", в которой динозавры развивали прочные черепа и челюсти, что позволяло лучше одолевать жертву.

В исследовании ученые количественно оценили прочность черепа, учитывая его размеры, плотность соединения костей черепа и силу укуса челюсти. Они обнаружили, что T. rex получил самый высокий показатель, за ним – Tyrannotitan, еще один двуногий динозавр почти таких же размеров, как T. rex, который жил на территории современной Аргентины в раннем меловом периоде 145–100 миллионов лет назад.

Также они сравнили длину рук с размером черепа среди пяти групп динозавров и установили, что уменьшение передних конечностей было более тесно связано с прочностью черепа, чем с размером самого черепа или общими размерами тела.

Исследователи отметили, что даже некоторые хищные динозавры с крепкими головами и крошечными передними конечностями имели небольшие общие размеры тела.

"Мы предполагаем, что редукция передних конечностей была следствием их ненужности при захвате добычи у этих крупных тероподов", – подытожили они.

Напомним, ученые из Ливерпульского университета обнаружили доказательства того, что следы оригинальных органических молекул, в том числе коллагена, до сих пор существуют в костях динозавров, возраст которых составляет примерно 66 миллионов лет.

