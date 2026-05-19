Во Франции обнаружили более 100 целых яиц динозавров: как они там оказались

На юго-западе Франции нашли более 100 яиц динозавров, возраст которых составляет примерно 72 млн лет и которые датируются меловым периодом. Об этом сообщает Antena 3 CNN.

Отмечается, что лишь небольшая часть этих яиц, около 5%, осталась неповрежденной, тогда как остальные уже вылупились, поэтому не содержат эмбрионов, необходимых для их точной идентификации, однако ученые считают, что они принадлежат к видам зауроподов из группы титанозавров.

Издание отмечает, что из яиц, размером с футбольный мяч, вылупились бы огромные травоядные, длиной 40 метров и весом 90 тонн.

"Сначала мы нашли только разрушенное гнездо, которое было построено из корней деревьев. Но, покопав немного глубже, мы обнаружили ряды яиц", - рассказал французский палеонтолог Алан Кабут.

Это исследование началось в октябре 2025 года, однако нельзя исключать, что под землей осталось еще многое открыть.

"Это необыкновенное месторождение, и для его полного изучения понадобятся поколения палеонтологов", - добавил ученый.

Такая находка объясняется тем, что динозавры в основном возвращались, чтобы откладывать яйца в тех же местах каждый год. Согласно тщательному исследованию отложений в парке Мезе, было выявлено, что популяции динозавров сокращались на протяжении миллионов лет, задолго до падения астероида 66, который, как считается, в значительной степени вызвал их вымирание.

