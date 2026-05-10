Технически Юпитер не вращается вокруг Солнца: Земля часто оказывалась в таком же положении

Привычная картина Солнечной системы оказалась технически неточной.

Когда Галилео Галилей впервые наблюдал спутники Юпитера 7 января 1610 года с помощью своего самодельного телескопа, он предоставил первые имеющиеся у человечества доказательства существования небесных тел, которые не вращались вокруг Земли.

Хотя для наблюдения звездного параллакса – последнего гвоздя в гроб старой птолемеевской модели Солнечной системы, где Солнце и планеты вращаются вокруг Земли, – потребовались века, это открытие показало, что по крайней мере некоторые объекты в космосе не вращались вокруг Земли, предполагая, что конкурирующая гелиоцентрическая модель может лучше объяснять устройство космоса, пишет IFL Science.

По иронии судьбы, усложняя картину, более поздние открытия продемонстрировали, что сам Юпитер технически вообще не вращается вокруг Солнца, а скорее вокруг точки за его пределами.

Видео дня

С точки зрения массы 99,86 процента Солнечной системы составляет Солнце, а все планеты, карликовые планеты, спутники, кометы и астероиды составляют оставшиеся 0,14 процента. Но точно так же, как гравитация Земли притягивает вас, вы оказываете крошечное притяжение на Землю, и, несмотря на ничтожную массу планет по сравнению с Солнцем, гравитация работает в обоих направлениях. Из-за этого планеты и звезды не вращаются друг вокруг друга, а вокруг общего центра, известного как "барицентр".

Юпитер составляет около 70 процентов массы Солнечной системы, если исключить Солнце, и этого достаточно для того, чтобы барицентр системы Юпитер-Солнце находился за пределами самого Солнца. То же самое касается и более мелких объектов, таких как планеты, карликовые планеты и их спутники. Например, ни один из пяти спутников Плутона технически не вращается вокруг карликовой планеты, в то время как Земля и Луна вращаются вокруг барицентра, находящегося примерно в 5 000 километров от центра Земли.

"Юпитер намного больше Земли. Его масса в 318 раз больше. В результате барицентр Юпитера и Солнца находится не в центре Солнца. На самом деле он находится прямо за пределами поверхности Солнца! – объяснили в NASA. - Наша Солнечная система в целом также имеет барицентр. Солнце, Земля и все планеты Солнечной системы вращаются вокруг этого барицентра. Это центр масс каждого объекта в Солнечной системе вместе взятых".

Благодаря огромной массе Юпитера и другого газового гиганта Сатурна барицентр Солнечной системы редко находится в центре Солнца и часто вообще выходит за его пределы. Короче говоря, это не слишком сильно повлияет на вашу жизнь, но упрощенная версия, которой вас учили в школе о том, что каждая планета вращается вокруг Солнца, технически неверна.

Мы вращаемся вокруг общего барицентра, который иногда находится внутри Солнца, но не всегда. А для Юпитера барицентр находится прямо за пределами поверхности Солнца. Когда вы настолько массивны, вы не вращаетесь вокруг самого Солнца.

Ранее УНИАН сообщал, что в озере Шотландии нашли рукотворный остров возрастом 5000 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: