National Geographic назвал 11 самых удивительных научных открытий года.

Пока в Украине бушует жестокая война, остальной мир продолжает жить довольно привычной жизнью и двигать вперед научный прогресс. Американская сеть научно-популярного контента National Geographic обнародовала перечень из 11 самых удивительных научных открытий уходящего года.

1. астрономы обнаружили огромные волны в ткани пространства-времени

Ученые впервые обнаружили низкочастотные гравитационные волны, движущиеся по галактике. Эта космическая рябь, вероятно, является отдаленным эхом сверхмассивных черных дыр, которые взаимодействуют и сливаются на расстоянии многих миллиардов световых лет.

Консорциум международных исследователей обнаружил эти космические волны, измерив крошечные колебания времени в радиосигналах звезд-пульсаров. Результаты показывают, что в ранней Вселенной было гораздо больше гигантских черных дыр, чем считалось ранее, и продолжающееся изучение этого нового типа гравитационных волн могло бы помочь разгадать подробности о происхождении нашей Вселенной и лучше объяснить невидимые вещества и силы, которые питают космос.

Видео дня

2. создан прибор, считывающий активность мозга и переводящий человеческие мысли на обычный язык

Хотя технически это не устройство для "чтения мыслей", исследователи из Техасского университета в Остине сообщили о революционной работе со своей новой системой на основе искусственного интеллекта-превращении мозговой активности человека в непрерывный поток текста в лаборатории.

Этот семантический декодер не требует хирургического имплантата, вместо этого он полагается на функциональное МРТ-сканирование для обнаружения активности мозга в ответ на разговор или визуализацию.

Эта технология в настоящее время находится в зачаточном состоянии, хотя она уже подняла острые вопросы о психической конфиденциальности и этике в ситуациях, которые не являются добровольными. Однако для людей с нарушениями общения эта работа дает новую надежду.

3. древний кит может быть величайшим животным в истории

Новое исследование ископаемых останков доисторического китообразного животного, найденных в Перу 13 лет назад, показывает, что это, умовверно, самое большое животное, существовавшее в истории.

Существо, названное Perucetus colossus, предком китов, обитало вдоль побережья Перу более 37 миллионов лет назад. Исследования показывают, что он мог весить более 300 тонн при длине около 18 метров. И хотя синие киты все же длиннее (около 30 метров), весят они лишь около 200 тонн.

4. У Т-Рекса были губы, которые изменили наше представление об этом динозавре

Многоизвестная группа палеонтологов предположила, что у тираннозавра рекса и других плотоядных динозавров, вероятно, были губы, закрывающие их острые зубы. Команда палеонтологов пришла к этому поразительному выводу после изучения современных аналогов доисторических животных, включая птиц и рептилий.

5. найдены каменные орудия возрастом 3 миллиона лет, созданные нечеловеческими родственниками предков человека

На юго-западе Кении археологи нашли удивительную находку: каменные орудия, погребенные рядом с окаменелыми останками гоминина парантропа, древнего нечеловеческого родственника нашего вида. Открытие орудий, возраст которых может достигать трех миллионов лет, свидетельствует о том, что гоминиды, не принадлежащие к людям, разработали технологии камня. Более того, это говорит о том, что разработка инструмента произошла раньше, чем считалось ранее.

6. Новые находки, которые отодвигают дальше во времени начало жизни на планете

Химический анализ древних горных пород в Австралии и других местах показал, что сложные клетки уже были обычным явлением примерно от 1,6 до 800 миллионов лет назад. Это подтверждает теорию очень ранней временной шкалы происхождения сложной жизни.

7. количество открытых планет превысило 5500

В августе, примерно через три десятилетия после того, как астрономы обнаружили первые планеты за пределами нашей Солнечной системы, ученые объявили, что они обнаружили шесть новых экзопланет, в результате чего общее количество известных планет достигло 5500.

Поиск экзопланет с помощью таких телескопов, как Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), продолжает открывать удивительное разнообразие новых миров по всей галактике. Более того, космический телескоп Джеймса Уэбба и другие мощные обсерватории также предоставляют более подробную информацию об этих мирах, таких как K2-18 b — планета размером с Землю и Нептун, которая может иметь глобальный океан под плотной атмосферой.

8. Шимпанзе, как и люди, переживают менопаузу

Биологи долго ломали голову, какое эволюционное преимущество дает некоторым животным продление жизни после окончания репродуктивного возраста. До сих пор было известно, что менопауза бывает только у косаток, короткоплавцевых гринд (разновидность дельфинов), нарвалов, белух, псевдокосаток и людей. Но новая работа подтверждает, что шимпанзе, по крайней мере, в одном месте, национальном парке Кибале в Уганде, переживают менопаузу и продолжают жить.

Данные свидетельствуют о том, что у некоторых видов китов и дельфинов старшие самки способствуют воспитанию будущих поколений, но, похоже, это не относится к шимпанзе, поскольку эти животные не выращивают родственного потомства. Однако одна теория заключается в том, что менопауза помогает снизить конкуренцию за размножение приматов, и ученые продолжат изучать ее в последующие годы.

9. первое известное" безупречное " рождение среди американских крокодилов.

В Национальном парке в Коста-Рике одинокая самка американского крокодила произвела потомство без самца, продемонстрировав технику бесполого размножения, известную как партеногенез. Ранее такое явление наблюдали у калифорнийских кондоров, нескольких видов акул, комодских варанов и некоторых змей, но ранее не сообщалось о таком явлении ни у одного вида крокодилов. Теория предполагает, что это один из механизмов самосохранения популяции, находящейся под угрозой исчезновения.

10. Ученые создали новый, более репрезентативный геном человека

Национальный институт здравоохранения США обнародовал новый пангеном-важное обновление эталонного генома человека, который был представлен более 20 лет назад. Новая модель охватывает более представительную часть человечества с гораздо большим этническим и расовым разнообразием, что является необходимым шагом для улучшения персонализированной медицины.

Новый пангеном в настоящее время включает последовательности генома 47 человек, хотя планируется, что впоследствии модель охватит около 700 человек. Предыдущий эталонный образец был в основном основан на геноме только одного человека с минимальными дополнительными точками данных от других людей, в основном европейского происхождения.

Хотя геномы любых двух людей идентичны более чем на 99%, анализ индивидуальных различий имеет ключевое значение для понимания уязвимости людей к болезням и методам лечения.

11. Фосфор, обнаруженный на спутнике Сатурна, дает надежду, что там теоретически возможна жизнь

В этом году ученые объявили, что нашли фосфор в океане на шестом по величине спутнике Сатурна, Энцеладе. Наряду с углеродом, водородом, азотом, кислородом и серой этот шестой элемент необходим для поддержания жизни. Астрономы уже обнаружили признаки других пяти элементов на Энцеладе, поэтому эта последняя находка, обнаруженная в зернах льда, собранных анализатором космической пыли космического корабля Кассини, делает эту ледяную скалу многообещающим кандидатом на внеземную жизнь.

Другие научные новости

Как писал УНИАН, ученые предположили, что именно динозавры виноваты в том, что люди быстро стареют и умирают из-за преклонного возраста. Точнее в этом виноваты те невыносимые условия существования, в которых были вынуждены жить наши далекие предки, когда планетой управляли огромные рептилии.

Также мы рассказывали, что вращение Земли замедляется. В будущем сутки продлится 25 часов. Сейчас ученые пытаются повысить точность измерений, чтобы иметь лучшее представление об этом процессе.

Вас также могут заинтересовать новости: