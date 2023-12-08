Как только приток людей будет достигать максимума, полиция будет перекрывать улицы столицы Испании.

Власти Мадрида, где туризм уже превысил доковидные показатели, активировали "черный уровень" угрозы из-за слишком большого потока туристов в праздничный сезон.

Как пишет euronews.travel, улицы столицы Испании теперь могут быть перекрыты из-за переполненности центра города.

Как будут работать ограничения

Сообщается, что полиция будет следить за наиболее перегруженными улицами с неба с помощью дронов. Как только приток людей будет достигать максимума, улицы будут перекрываться – людям будет разрешено покидать территорию, но не входить в нее.

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При этом ограничения затронут не только пешеходов, но и транспорт – как общественный, так и частный.

Какие районы Мадрида могут перекрываться

Хотя ограничения касаются всей территории Мадрида, критическими точками являются улицы Пресиадос и Эль-Кармен, площадь Пласа-дель-Селенке, а также участок улицы Алькала рядом с площадью Сибелес и Гран-Виа.

Стоит отметить, что первые ограничения уже начали действовать. Так, как минимум до 9 декабря с 18:00 до 21:00 перекрывается станция метро Соль в центре Мадрида.

Как сообщал УНИАН, ранее комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон предупредили об огромном риске террористических атак в Европе на рождественские праздники.

При этом синоптики призвали туристов быть готовыми к неприятным сюрпризам из-за декабрьских холодов в Европе.

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