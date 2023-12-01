Именно динозавры в свое время загнали предков современных млекопитающих в такие невыносимые условия существования, в которых долголетие стало невозможным и ненужным.

В том, что люди быстро стареют и умирают из-за преклонного возраста, виноваты динозавры. А точнее те невыносимые условия существования, которые они создали для далеких предков человека. Об этом говорится в научной статье в журнале BioEssays.

В ней исследователи изложили свой взгляд на "гипотезу об узком месте долголетия", которая предполагает, что во времена господства динозавров на планете 100 миллионов лет назад тогдашние млекопитающие потеряли гены, ответственные за регенерацию клеток и как следствие за продление жизни.

Ученые отмечают, что люди, хоть и имеют достаточно долгий срок жизни по сравнению с другими животными, все же существенно уступают в этом многим рептилиям, которые демонстрируют минимальные признаки старения в течение своей жизни.

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Считается, что старение вызвано постепенной деградацией хромосом и истощением запасов стволовых клеток в организме, ответственных за регенерацию тканей. Но причины и механизмы старения в значительной степени до сих пор остаются мало понятными для науки.

И одна из загадок здесь заключается в том, почему млекопитающие в большинстве случаев стареют намного быстрее, чем рептилии и амфибии. Авторы нового исследования предложили свой ответ на этот вопрос. По их мнению, это результат эволюционных изменений, которым млекопитающие подверглись в эпоху динозавров.

Тогда млекопитающие находились в нижней части пищевой цепи, поэтому единственным вариантом для их выживания как популяции было максимально быстрое размножение. Именно в этом направлении пошла эволюция, но по дороге млекопитающие потеряли способность к регенерации, что мешает старению.

"В животном мире мы видим примеры действительно удивительного восстановления и регенерации. Эта генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым посчастливилось не стать пищей для Ти Рекса. Хотя сейчас у нас есть множество млекопитающих, включая людей, китов и слонов, которые растут и живут долго, мы и эти млекопитающие живем с генетическими ограничениями мезозойской эры, и мы стареем на удивление быстрее, чем многие рептилии", – отмечают исследователи.

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