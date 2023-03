Ученые говорят, что черная дыра впервые обнаружена с помощью гравитационного линзирования.

Британские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 30 миллиардов раз превышает массу Солнца.

Ученые из Даремского университета заявили, что гигантская черная дыра была одной из самых больших когда-либо найденных, пишет The Guardian. Команда описала свои выводы, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, как "чрезвычайно захватывающие".

"Эта конкретная черная дыра, которая примерно в 30 миллиардов раз больше массы нашего Солнца, является одной из самых больших из когда-либо обнаруженных и находится на верхнем пределе того, насколько большими, как мы полагаем, черные дыры могут стать теоретически, поэтому это чрезвычайно захватывающее открытие", - сказал ведущий автор статьи, доктор Джеймс Найтингейл с физического факультета университета.

Исследователи использовали явление, известное как гравитационное линзирование, при котором соседняя галактика выступала в роли гигантского увеличительного стекла. Это выявило присутствие черной дыры, области, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может выйти.

Ученые использовали суперкомпьютерное моделирование в университете и изображения, сделанные космическим телескопом Hubble, чтобы подтвердить размер объекта.

По их словам, это первая черная дыра, обнаруженная с помощью гравитационного линзирования.

"Большинство самых больших черных дыр, о которых мы знаем, находятся в активном состоянии, когда вещество, притянутое близко к черной дыре, нагревается и выделяет энергию в виде света, рентгеновских лучей и другого излучения", - сказал доктор Найтингейл.

"Тем не менее, гравитационное линзирование позволяет изучать неактивные черные дыры, что в настоящее время невозможно в отдаленных галактиках. Такой подход может позволить нам обнаружить гораздо больше черных дыр за пределами нашей локальной вселенной и показать, как эти экзотические объекты эволюционировали в далеком космическом времени", - добавил он.

Исследователи заявили, что их работа открыла "заманчивую возможность" того, что астрономы могут обнаружить более массивные черные дыры, чем считалось ранее.

Сверхмассивные черные дыры - что известно

Сверхмассивные черные дыры являются самыми массивными объектами во Вселенной, их масса от 10 до 40 миллиардов раз больше массы Солнца (масса Солнца составляет 1,9885⋅10³º кг или 332940 масс Земли, - УНИАН). Астрономы считают, что их можно найти в центре всех больших галактик, таких как Млечный Путь.

Сверхмассивные черные дыры редки и труднодостижимы, и их происхождение незивестно. Некоторые ученые полагают, что они образовались в результате экстремального слияния массивных галактик миллиарды лет назад, когда Вселенная была еще молода.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые сделали первое в истории изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. На снимке можно не только впервые увидеть сверхмассивную черную дыру в центре Млечного Пути, известную как Стрелец А*, но и, наконец, получить прямое доказательство того, что она действительно существует.

Также ученые показали, как выглядят черные дыры, которые блуждают по нашей галактике Млечный Путь. По словам ученых, черная дыра искажает пространство вокруг себя, из-за чего изображения фоновых звезд, выстроившихся почти прямо за ней, выглядят также "криво". По словам ученых, этот эффект гравитационного "линзирования" является единственным явным свидетельством существования одиноких черных дыр, блуждающих по нашей галактике.

