Изображение называют первым прямым свидетельством того, что этот огромный объект находится в центре Млечного Пути.

Ученые сделали первое в истории изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

Об этом пишет пише The Independent со ссылкой на The Astrophysical Journal Letters.

Отмечается, что на этом снимке можно не только впервые увидеть сверхмассивную черную дыру в центре Млечного Пути, известную как Стрелец А*, но и, наконец, получить прямое доказательство того, что она действительно существует.

При этом ученые отмечают, что на новом изображении сама черная дыра остается невидимой, потому что она абсолютно темная. Но на картинке видно яркое светящееся кольцо, которое окружает его, и показано, как свет огибает область.

Исследователи описывают черную дыру как "клей, скрепляющий галактику".

"Это ключ к нашему пониманию того, как Млечный Путь формировался и будет развиваться в будущем", – поясняет Зири Юнси из Университетского колледжа Лондона.

В целом это второе в истории изображение черной дыры – первое было получено в 2019 году в Галактике M87 в 55 000 световых лет от Земли, той же командой, что и нынешнее. На создание второго изображения ушло пять лет работы более 300 исследователей со всего мира.

Несмотря на то, что Стрелец А* находится всего в 27 000 световых лет от нас, сделать второй снимок, по словам ученых, было намного сложнее, чем первый, и потребовалось разработать специальные инструменты, чтобы пробираться сквозь завихряющийся газ, окружающий черную дыру.

Теперь, отмечают ученые, имея два примера черных дыр, они смогут изучать различия между ними, сравнивая и противопоставляя два примера.

"У нас есть изображения двух черных дыр – одной на большом конце и одной на малом конце сверхмассивных черных дыр во Вселенной – так что мы можем пойти намного дальше в тестировании того, как гравитация ведет себя в этих экстремальных условиях, чем когда-либо прежде", – отмечает ученый EHT Кейичи Асада из Института астрономии и астрофизики Академии Синика, Тайбэй.

"У нас есть два совершенно разных типа галактик и две очень разные массы черных дыр, но вблизи края этих черных дыр они выглядят удивительно похожими. Это говорит нам о том, что общая теория относительности управляет этими объектами вблизи, и любые различия, которые мы видим дальше, должны быть связаны с различиями в материале, который окружает черные дыры", – добавила сопредседатель Научного совета EHT Сера Маркофф.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые показали, как выглядит "смерть" звезды.