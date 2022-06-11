Космический телескоп Хаббл охотится за этими Черными дырами.

Ученые показали, как выглядят черные дыры, которые блуждают по нашей галактике Млечный Путь.

Изображение изолированной Черной дыры было опубликовано на сайте обсерватории Hubble.

Черная дыра - это раздробленный остаток массивной звезды, которая взорвалась как сверхновая. Уцелевшее ядро в несколько раз превышает массу нашего Солнца. Черная дыра улавливает свет из-за своего интенсивного гравитационного поля. Она искажает пространство вокруг себя, из-за чего изображения фоновых звезд, выстроившихся почти прямо за ней, выглядят также "криво". По словам ученых, этот эффект гравитационного "линзирования" является единственным явным свидетельством существования одиноких черных дыр, блуждающих по нашей галактике.

Космический телескоп Хаббл "охотится" за этими Черными дырами, ища искажения в звездном свете, когда черные дыры дрейфуют перед фоновыми звездами.

Напомним, ранее ученые обнаружили в Млечном Пути ультраредкий космический объект.

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