Райский сад, по мнению ученых, действительно существовал и был расположен в месте, где сливались чтыре реки.

Археологи, используя спутниковые технологии и древние тексты, установили точное место Эдемского сада. Спорная теория помещает библейский сад на дно Персидского залива, бросая вызов устоявшимся представлениям о нем.

Как пишет Dailygalaxy, веками Эдемский сад существовал на размытой грани между мифом и реальностью. Однако последние достижения в области археологии и технологий подлили масла в огонь извечного вопроса: существовал ли Эдем на самом деле, и где он находился?

Этот вопрос вновь всплыл после новых спутниковых исследований и переосмысления библейской географии. Ученые, включая археолога Юриса Зариньша, предполагают, что Эдем находился там, где сейчас дно Персидского залива.

Видео дня

Сторонники этой теории полагают, что она может иметь реальные корни, поскольку в Месопотамии были четыре реки и плодородная земля.

Согласно Бытию 2:10–14, Эдем питала одна река, которая разделялась на четыре: Тигр, Евфрат, Фисон и Гихон. И если Тигр и Евфрат знают все, то две других реки остаются неопознанными. Библейский археолог Джеймс Зауэр предположил, что Фисон может соответствовать Вади-эль-Батин, ныне пересохшей речной системе, простирающейся от западной части Саудовской Аравии до побережья Кувейта. Эта теория, подтвержденная спутниковыми снимками, раскрывает некогда активные русла рек, затерянные под песками пустыни. Заринс и другие исследователи связывают Гихон с рекой Карун в Иране.

Тем не менее, критики утверждают, что текст Книги Бытия указывает на то, что все реки вытекали из Эдема, в то время как модель Заринса предполагает, что они впадали в это место.

Издание указало, что одна из самых интригующих современных теорий связывает поиски Эдема с изменением климата в конце последнего ледникового периода. Юрис Зариньш предполагает, что таяние ледников резко подняло уровень моря, затопив некогда плодородные земли и тперь они погребены под Персидским заливом.

Используя спутниковые радиолокационные изображения, Зариньш определил русла рек, которые когда-то протекали через центральную и южную Аравию в залив. Если эти данные точны, Эдем находится в стратегически важной точке, где когда-то сливались четыре реки.

Однако, как отметило издание, многие ученые утверждают, что Эдем представлялся как идеализированный мир, отражающий темы невинности, изгнания и моральной ответственности.

Другие новости науки

В конце лета стало известно, что в пустыне найдено древнейшее небиблийное упоминание о Моисее. В частности, ученый расшифровал 3800-летние надписи, которые на самом деле могут быть намного старше Библии.

Также ученые обнаружили доказательства, что Адам и Ева на самом деле жили более 200 тыс. лет назад, поэтому они утверждают, что подтвердили одно из самых значительных чудес Библии.

Вас также могут заинтересовать новости: