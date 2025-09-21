Археологи, используя спутниковые технологии и древние тексты, установили точное место Эдемского сада. Спорная теория помещает библейский сад на дно Персидского залива, бросая вызов устоявшимся представлениям о нем.
Как пишет Dailygalaxy, веками Эдемский сад существовал на размытой грани между мифом и реальностью. Однако последние достижения в области археологии и технологий подлили масла в огонь извечного вопроса: существовал ли Эдем на самом деле, и где он находился?
Этот вопрос вновь всплыл после новых спутниковых исследований и переосмысления библейской географии. Ученые, включая археолога Юриса Зариньша, предполагают, что Эдем находился там, где сейчас дно Персидского залива.
Сторонники этой теории полагают, что она может иметь реальные корни, поскольку в Месопотамии были четыре реки и плодородная земля.
Согласно Бытию 2:10–14, Эдем питала одна река, которая разделялась на четыре: Тигр, Евфрат, Фисон и Гихон. И если Тигр и Евфрат знают все, то две других реки остаются неопознанными. Библейский археолог Джеймс Зауэр предположил, что Фисон может соответствовать Вади-эль-Батин, ныне пересохшей речной системе, простирающейся от западной части Саудовской Аравии до побережья Кувейта. Эта теория, подтвержденная спутниковыми снимками, раскрывает некогда активные русла рек, затерянные под песками пустыни. Заринс и другие исследователи связывают Гихон с рекой Карун в Иране.
Тем не менее, критики утверждают, что текст Книги Бытия указывает на то, что все реки вытекали из Эдема, в то время как модель Заринса предполагает, что они впадали в это место.
Издание указало, что одна из самых интригующих современных теорий связывает поиски Эдема с изменением климата в конце последнего ледникового периода. Юрис Зариньш предполагает, что таяние ледников резко подняло уровень моря, затопив некогда плодородные земли и тперь они погребены под Персидским заливом.
Используя спутниковые радиолокационные изображения, Зариньш определил русла рек, которые когда-то протекали через центральную и южную Аравию в залив. Если эти данные точны, Эдем находится в стратегически важной точке, где когда-то сливались четыре реки.
Однако, как отметило издание, многие ученые утверждают, что Эдем представлялся как идеализированный мир, отражающий темы невинности, изгнания и моральной ответственности.
Другие новости науки
В конце лета стало известно, что в пустыне найдено древнейшее небиблийное упоминание о Моисее. В частности, ученый расшифровал 3800-летние надписи, которые на самом деле могут быть намного старше Библии.
Также ученые обнаружили доказательства, что Адам и Ева на самом деле жили более 200 тыс. лет назад, поэтому они утверждают, что подтвердили одно из самых значительных чудес Библии.