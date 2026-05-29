В затонувшем корабле, которому 400 лет, нашли контрабанду на крупную сумму: что в нем было

Затонувший корабль "Дельта I", обнаруженный в 2024 году у побережья Кадиса в Испании, раскрывает новые подробности о грузе, которому более 300 лет. По информации Cadiz Directo, из выводов подводных археологов можно понять, что корабль перевозил шведские пушки и серебряные слитки с территории современной Боливии, что может свидетельствовать о незаконной торговле на атлантическом побережье Европы. Об этом пишет WP tech.

"Корабль был обнаружен во время дноуглубительных работ перед строительством нового терминала в порту Кадис, что на юго-западе Испании, расположенном на берегу Атлантического океана. С тех пор судно исследует команда Центра подводной археологии Андалузского института исторического наследия", - напомнили в материале.

Археологи с самого начала знали, что имеют дело с обломками судна XVII века, однако только дальнейшие анализы позволили лучше восстановить характер груза.

В то же время пока неизвестно, каким было первоначальное название судна. Обозначение "Дельта I" было присвоено ему после открытия в 2024 году. По предположению экспертов, судно было построено во Франции, а позже им пользовались голландские купцы, которые в XVII веке появились на рынке вооружений.

Пушки из Швеции и серебро из Боливии

В затонувшем корабле было обнаружено 27 шведских железных пушек типа "Финбанкера", бронзовый колокол неизвестного происхождения и 18 серебряных слитков. На колоколе была высечена надпись "Иисус, Мария и Иосиф 1671", а на одном из слитков четко выбит год 1667. Всего таких слитков было 18, общим весом полтонны.

В свою очередь, сами пушки составляют неоднородную коллекцию. Ученые насчитали пять калибров, а состояние сохранности отдельных экземпляров заметно отличается.

"Часть из них была неполной или имела поврежденные дула. Эксперты предполагают, что пушки могли служить балластом или были повреждены незадолго до затопления корабля. Хотя они были шведскими, ранее могли служить в качестве артиллерии французского флота", – предполагает издание.

Почему исследователи подозревают контрабанду

Больше всего вопросов вызывает сочетание серебра и иностранных пушек на одном корабле. Как говорят авторы исследования, представленного во время конгресса CIANYS 2021, торговля драгоценными металлами в Испании подлежала строгому налоговому контролю.

"Формальным монополистом является Севилья, но Кадикс, благодаря своим природным условиям, также обслуживал погрузку и разгрузку галеонов, прибывающих из Америки. Именно поэтому залив Кадикса мог способствовать контрабанде", - отмечается в публикации.

