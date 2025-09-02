Космическое тело, получившее название 2025 QV5, было впервые замечено 24 августа этого года.

Астероид размером с автобус, впервые замеченный чуть больше недели назад, пролетит мимо Земли 3 сентября. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что он в следующий раз приблизится к нам так близко только 4 сентября 2125 года - почти через 100 лет.

Астероид, получивший название 2025 QV5, был впервые замечен 24 августа этого года. Его диаметр составляет около 11 метров, что примерно соответствует длине школьного автобуса. Он летит к нам со скоростью более 22 400 км/ч, согласно данным службы Asteroid Watch Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Интересно, что в среду астероид приблизится к Земле на расстояние 805 000 километров от нашей планеты, что примерно вдвое больше расстояния до Луны. 2025 QV5 обращается вокруг Солнца по почти круговой орбите, совершая один оборот вокруг нашей звезды за 359,4 дня. В течение этого времени он дрейфует между орбитами Земли и Венеры, испытывая лёгкое притяжение между двумя планетами. В результате он вряд ли когда-либо столкнётся с Землей.

"И даже если бы это произошло, он слишком мал, чтобы считаться потенциально опасным, и большая часть его материала, вероятно, сгорела бы в атмосфере", - сказано в статье.

Важно, что учёные по-прежнему стремятся узнать как можно больше об этом космическом камне, и он был выбран в качестве цели для радиолокационного телескопа NASA "Голдстоун" в Барстоу (Калифорния), который специализируется на отслеживании и визуализации околоземных астероидов.

Интересно, что 2025 QV5 совершит ещё несколько "близких сближений" с Землёй в течение следующего столетия, включая пролёты в 2026 и 2027 годах. Однако эти пролёты будут происходить на гораздо больших расстояниях от нашей планеты. Например, в следующем году астероид приблизится к нам всего на 5,3 миллиона километров и будет в три раза дальше, когда пролетит мимо нас в 2027 году.

"В следующий раз астероид приблизится так близко 4 сентября 2125 года - примерно через 100 лет, 1 день и 2 часа после текущего пролёта. Согласно текущим расчётам, полученным из базы данных малых тел, он окажется на расстоянии около 1,3 миллиона километров от Земли", - сказано в материале.

По мере того, как исследователи будут собирать больше данных о движении 2025 QV5, они смогут уточнить орбитальную траекторию объекта, которая изменится, когда он, вероятно, вернётся.

Отмечается, что астероиды также могут отклоняться от курса из-за гравитационного взаимодействия с другими объектами, такими как планеты и более крупные космические объекты. Если 2025 QV5 в течение следующих 100 лет пролетит мимо неизвестного астероида между Землёй и Венерой, мы можем даже не узнать о его смене направления, пока в будущем он не перестанет следовать по ожидаемой траектории.

Астрономы проекта "Виртуальный телескоп" будут вести прямую трансляцию наблюдения за ближайшим сближением: ее можно посмотреть на YouTube.

Астероид, который считали опасным для Земли, имеет рекордные шансы столкнуться с Луной в 2032 году. Сначала, после открытия в конце 2024-го, YR4 имел вероятность столкновения с Землей на уровне 3,1% - рекордно высокую среди всех известных астероидов. Но дальнейшие наземные и космические наблюдения позволили исключить удар по нашей планете. Зато существует около 4,3% шансов, что он врежется в Луну.

