Вероятное столкновение YR4 с Луной может стать самым мощным ударом за последние 5 тысяч лет.

Астероид, который считали опасным для Земли, имеет рекордные шансы столкнуться с Луной в 2032 году. Об этом пишет издание CNN.

Отмечается, что сначала, после открытия в конце 2024-го, YR4 имел вероятность столкновения с Землей на уровне 3,1% - рекордно высокую среди всех известных астероидов. Но дальнейшие наземные и космические наблюдения позволили исключить удар по нашей планете. Зато существует около 4,3% шансов, что он врежется в Луну.

Вероятное столкновение YR4 с Луной может стать самым мощным ударом за последние 5 тысяч лет.

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Важно, что размер астероида - около 60 метров, то есть это так называемый "убийца городов", способный вызвать региональное опустошение в случае удара по Земле. В случае столкновения с Луной может образоваться кратер диаметром до 1 километра, а до 100 миллионов килограммов пыли и обломков поднимутся в космос. Хотя Земле не угрожает удар обломков, часть мелкой лунной пыли может добраться до атмосферы планеты - и вызвать метеоритный дождь, видимый невооруженным глазом.

Впрочем, эти частицы будут лететь со сверхзвуковой скоростью, и хоть атмосфера защитит поверхность планеты, спутники и космические аппараты могут оказаться под угрозой. По оценкам ученых, удар может привести к временному сбою в работе спутников связи и навигации, что скажется на многих сферах - от транспорта до интернета. Столкновение YR4 с Луной может создать такое количество космического мусора, которое равно десятилетнему накоплению метеорной пыли.

Отмечается, что до 2028 года ученые будут уточнять его траекторию и примут решение - нужно ли вмешательство, например, миссия вроде DART, которая в 2022 году успешно отклонила другой астероид.

Новости об астероидах

Ученый из Национальной лаборатории Sandia исследует нетрадиционный способ обнаружения астероидов после наступления темноты, превращая солнечные зеркала в средства ночного наблюдения.

Джон Сандаски считает, что гелиостаты, которые в основном отражают солнечный свет для выработки электроэнергии, можно перепрофилировать для обнаружения слабого света, отраженного от объектов вблизи Земли, благодаря чему можно обнаружить потенциальные угрозы до того, как они ударят.

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