Эти фигуры датируются 11-12 веком нашей эры.

Археологи нашли коллекцию средневековых игровых фигур в забытом замке на юге Германии. Среди находок - хорошо сохранившаяся шахматная доска, игровые фигуры и кости, которые датируются 11-12 веками нашей эры, пишет Arkeonews.

Известно, что шахматы появились в Европе более тысячелетия назад с Востока, однако шахматные фигуры с первых лет существования игры являются очень редкими.

Кроме того, во время археологических раскопок в забытом замке на юге Германии была найдена фигура лошади, которая тоже сохранилась в отличном состоянии. Такая находка является частью уникальной коллекции игр, которая включает и другие игровые фигуры и кости.

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"Эти свидетельства ранней игровой культуры сейчас изучает международная команда экспертов из Немецкого археологического института (DAI), Государственного управления по охране памятников Баден-Вюртемберга (LAD) и Университета Тюбингена. Лабораторные анализы остатков краски показывают, что одна из сторон играла красным цветом. Типичные следы износа указывают на то, что коня поднимали, как и сегодня, во время хода, что указывает на удивительную преемственность в правилах игры", - отмечают в материале.

В издании добавили, что хорошо сохранившиеся археологические находки шахматных фигур и фигур других настольных игр, которые датированы до 13 века, являются очень редкими в Центральной Европе.

"В Средневековье шахматы были одним из семи навыков, которыми должен был обладать настоящий рыцарь. Поэтому неудивительно, что известные находки в основном происходят из замков. Открытие целой коллекции игр 11-12 века стало для нас полной неожиданностью, а фигурка рыцаря в форме коня - настоящей изюминкой", - подчеркнули доктора наук Джонатан Шешкевиц и Лукас Вертер.

Отмечается, что находки были сделаны в неизвестном замке в районе Ройтлинген на юге немецкой земли Баден-Вюртемберг во время раскопок в рамках специальной исследовательской программы Немецкого научно-исследовательского фонда (DFG) 1070 "Ресурсные культуры" и "LAD".

"Они лежали под обломками стены, где были утеряны или спрятаны в Средневековье. Под микроскопом можно увидеть типичный блеск от удержания и перемещения предметов", - объяснили доктора наук Флавия Вендитти и Михаэль Кенцле.

Кроме шахматной фигуры, было найдено четыре игральные фигуры в форме цветка, а также игральную кость с шестью глазками. Они были вырезаны из рога оленя.

"Глаза и грива фигурки лошади высотой 4 см имеют яркую форму. Такой сложный дизайн характерен для особенно качественных шахматных фигур этого периода. Остатки красной краски, найденные на фигурках в форме цветов, сейчас проходят химический анализ. Исследователи надеются узнать больше об источниках европейских шахмат и игровом мире средневековой знати, внимательно изучив находки", - говорится в публикации.

Археологические находки - последние новости

Ранее археологи нашли таинственный "вход" возле пирамиды Хеопса. За ним может быть неизвестная гробница, которую построили 4500 лет назад.

"Структура, вызывающая аномалии, может быть вертикальными стенами из известняка или шахтами, ведущими к структуре гробницы", - рассказали ученые в своем исследовании.

Также сообщалось, что на разрушенной базе Гитлера археологи нашли скелеты людей без рук и ног. Такие останки были найдены в комплексе сооружений "Волчье логово", где Адольф Гитлер со своими генералами составлял планы завоевания мира и уничтожения народов.

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