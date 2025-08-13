Часть древесины, использованной при строительстве корабля, была изготовлена из кипариса, произрастающего в Центральной Америке.

Археологи обнаружили у берегов Северной Каролины четыре затонувших корабля XVIII века, включая, возможно, останки "Ла Фортуны", испанского капера с Кубы, взорвавшегося во время нападения в 1748 году. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что обломки были найдены недалеко от города Брансуик, крупного колониального порта на южном побережье Северной Каролины. Город был первым успешным европейским поселением в регионе Кейп-Фир (названном так из-за страха моряков XVI века потерпеть кораблекрушение), а порт использовался для экспорта сосновых продуктов, таких как деготь и скипидар, используемых Королевским флотом. Однако археологи, обследовавшие этот район, не ожидали обнаружить такое количество затонувших кораблей и колониальных артефактов.

"Видимость [подводная] в реке Кейп-Фир постоянно довольно низкая", - заявил Кори ван Хис, аспирант Восточно-Каролинского университета (ECU).

Он потерял ориентацию во время погружения и наткнулся на деревянные балки, торчащие из ила.

"В тот момент я не понимал, что вижу, но знал, что должен передать деревянную конструкцию преподавателям", - сказал ван Хис.

Соруководители проекта, морские археологи Университета Эквадора Джейсон Раупп и Джереми Боррелли, считают, что один из обломков, состоящий из 47 деревянных брусьев, - это "Ла Фортуна".

Интересно, что исторические записи свидетельствуют о том, что два испанских корабля бросили якорь у города Брансуик 4 сентября 1748 года. Испанцы начали набег на тогдашний английский город, но через пару дней были застигнуты врасплох контратакой колонистов. Во время атаки "Ла Фортуна" взорвалась и затонула.

Группа проекта обнаружила два важных признака того, что обломки действительно принадлежат "Ла Фортуне": деревянные брусья и найденные рядом артефакты, включая испанскую керамику.

Отмечается, что часть древесины, использованной при строительстве корабля, была изготовлена из кипариса, произрастающего в Центральной Америке. Это говорит о том, что судостроители использовали сырье из испанской колонии в Карибском море для постройки корабля, и "Ла Фортуна" - единственное известное испанское судно, затонувшее в этом районе.

Как сообщил Боррелли, описывая кораблекрушения этим летом, команда "нашла сотни артефактов", включая "керамические черепки, стеклянные бутылки, глиняные курительные трубки, бондарное тесло [режущий инструмент], днища бочек и клепки, парусину, кожаную обувь, возможные фрагменты одежды и кости разделанных животных". Кроме того, два фрагмента испано-американской керамики XVIII века - ещё одной подсказки, подтверждающая предварительную идентификацию "Ла Фортуны".

Важно, что три других затонувших судна до сих пор остаются загадкой. По словам Боррелли, все они имеют конструктивные детали и артефакты, указывающие на то, что они использовались в XVIII веке. Это означает, что обломки, вероятно, связаны с 50-летним периодом существования колониального порта в Брансуике. Однако береговая эрозия сильно повлияла на археологический памятник, разбросав останки кораблей по обширной территории, добавил он. Ученые планируют продолжить исследование. Боррелли сказал:

"По мере того, как мы будем копать глубже и находить новые доказательства, это может привести нас в другом направлениию. Крайне маловероятно, что какие-либо другие затонувшие корабли, найденные в Брансуике, принадлежат испанским судам, но на данный момент мы не можем ничего исключать".

Новости археологии

