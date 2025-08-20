Исследователь расшифровал 3800-летние надписи, которые на самом деле могут быть на столетия старше Библии.

Исследователь обнаружил древнейшие письменные упоминания о Моисее, возраст которых составляет 3800 лет и которые спрятаны в египетской пустыне.

Как пишет Fox News, две гравюры были найдены в Серабит-эль-Хадиме, древнем месте добычи бирюзы в Синайской пустыне, где в период среднего бронзового века работали семитские рабочие.

Протосинайские надписи датируются периодом между 1800 и 1600 годами до н.э. Они были высечены за столетия до написания самых ранних частей Библии, между X и VII веками до н.э.

Эти две надписи обнаруженных на этом месте в начале 1900-х годов, но сейчас их повторно изучил американо-израильский эпиграфист Майкл С. Бар-Рон. Он утверждает, что надписи читаются как "Зот М’Моше" и "Не’ум Моше". Эти фразы могут означать "Это от Моисея" и "Заявление Моисея" соответственно. Если эти надписи подтвердятся, то они станут самым ранним письменным упоминанием Моисея за пределами Библии.

В надписях также упоминается Эль, божество, связанное с Богом Авраама, и осуждается древняя языческая богиня Баалат. В интервью Бар-Рон отметил, что на месте раскопок Серабит-эль-Хадим когда-то находился храм Баалат.

По словам Бар-Рона, некоторые из гравюр, похоже, отражают сопротивление семитских рабочих поклонению богине.

"Вместо того, чтобы восхвалять Баалат… [эти] надписи проклинают культ Баалат, предостерегая и порицая его последователей", - сказал Бар-Рон.

Он добавил: "Среди них термины "BŠ" – "стыдно" или "это позорно" – и "nimosh", [что означает] "давайте уйдем" [или] "удалимся"".

Он также считает, что надписи "Моисея" могут иметь общего автора, указывая на некоторые "стилистические моменты", такие как использование слов.

Сложнейший труд по расшифровке древних гравюр занял почти 10 лет, сказал Бар-Рон.

"Я провел восемь лет в кропотливой, зачастую безнадежной, реконструкции около 23 многословных протосинайских надписей", – отметил эпиграфист.

