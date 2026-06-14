Ученые разгадали тайну аномальной 'холодной кляксы' в Северной Атлантике

Этот участок охладился почти на 1 градус Цельсия с 1900 года, в то время как остальная часть океана нагревается.

В Северной Атлантике, к югу от Гренландии и Исландии, происходит нечто странное с обширным участком воды. В то время как остальная часть океана нагревается, температура в этом районе снижается.

Как пишет CNN, этот участок океана прозвали "холодной кляксой". Он охладился почти на 1 градус Цельсия с 1900 года.

В своем новом исследовании ученые заявили, что они нашли ответ, почему "холодная клякса" охлаждается. По их словам, это тревожный признак того, что мир стремительно приближается к одному из самых опасных климатических переломных моментов.

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Ученые долгое время спорили, чем вызвана эта аномалия. Популярной теорией было то, что причиной может быть потеря тепла с поверхности океана из-за изменений в ветрах и облачности. Часть исследователей считала, что это сигнал об ослаблении критически важной системы океанических течений, транспортирующих тепло. Как показало исследование, вторая теория является верной.

В издании отметили, что атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция работает как огромная океаническая конвейерная лента, переносящая теплую воду из тропиков в Северное полушарие, где она охлаждается, опускается и течет обратно на юг. Многие исследования указывают на то, что эта система ослабевает, поскольку вызванное человеком глобальное потепление приводит к таянию льда и притоку пресной воды в океан.

Ученые считают, что атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция приближается к переломному моменту, который может наступить уже в этом столетии. По их словам, это может привести к неизбежному коллапсу.

Ученые предупредили, что остановка атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции может стать глобальной катастрофой, вызвав ускоренное повышение уровня моря на восточном побережье США, погрузив Европу в сильные зимние морозы и изменив муссоны в Африке.

Чтобы лучше понять, что происходит с "холодной кляксой", ученые, проводившие исследование, объединили реальные данные о тепловом режиме океана, полученные с помощью приборов и спутников, с климатическими моделями. Они обнаружили, что охлаждение в этом участке происходит не только на поверхности, но и в глубинах океана.

Согласно исследованию, температура в этом районе снижается из-за влияния атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.

"Это изменение переноса тепла в океане и является причиной охлаждения холодной кляксы", - заявил автор исследования и профессор физики и океанологии в Потсдамском университете Стефан Рамсторф.

По словам профессора, существует также множество других доказательств ослабления атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, независимых от "холодной кляксы". Он добавил, что некоторые исследования предполагают, что оно находится на самом слабом уровне за последние около 1000 лет.

Профессор океанологии и климатологии в Университетском колледже Лондона Дэвид Торналли заявил журналистам, что это исследование укрепляет доказательства связи между "холодной кляксой" и ослаблением атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Однако он подчеркнул, что скудность реальных данных означает, что имеющиеся наборы данных следует воспринимать как хорошую теорию, а не идеальное отражение реальности.

Ядро Земли внезапно изменило направление движения

Ранее глубоко под поверхностью планеты зафиксировали неожиданное изменение движения потоков расплавленного железа во внешнем ядре Земли. Ученые заявили, что это может быть частью естественного цикла, который влияет на магнитное поле планеты.

Как показал анализ данных за период с 1997 по 2025 год, примерно в 2010 году обширная область расплавленного материала перешла от медленного движения на запад к значительно более интенсивному движению на восток.

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