Ученые узнали скрытую причину таяния ледников в Гренландии

Потеря льда в Гренландии в значительной степени обусловлена ​​потеплением воздуха и моря, связанным с антропогенным глобальным потеплением.

Начиная с 2002 года, Гренландия ежегодно теряет 264 гигатонны льда, что приводит к ежегодному повышению уровня моря на 0,8 мм. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что на первый взгляд это может показаться не таким уж большим повышением, но если учесть, что 10% населения мира проживает в пределах 5 км от побережья на высотах, близких к уровню моря, эта статистика быстро становится тревожной.

Потеря льда в Гренландии в значительной степени обусловлена ​​потеплением воздуха и моря, связанным с антропогенным глобальным потеплением. Однако новое исследование, проведенное под руководством Университета Лидса, выявило относительно малоизученную особенность, которая усиливает эту потерю - талые озера, образующиеся в конце отступающих ледников Гренландии.

По мере того, как ледник тает и отступает вверх по долине, в которой он образовался, в окружающем ландшафте обнажаются глубокие чашеобразные впадины, которые быстро заполняются талой водой. Эти озера известны как прибрежные ледниковые озера (или IML), и их площадь может достигать 117 км².

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, демонстрирует, что IML являются не просто результатом отступления ледников, а скорее активными факторами их гибели, дестабилизируя их, вызывая движение и усиливая истончение, что в совокупности способствует потере льда.

Важно, что когда ледник впадает в IML, его передняя часть частично приподнимается, обнажая нижнюю часть для усиленного таяния. Это уменьшает трение, которое обычно замедляет течение ледника, и увеличивает вероятность отрыва больших пластов в процессе, известном как "откалывание".

Как помогли спутниковые снимки

Используя спутниковые данные, исследователи обнаружили, что скорость движения ледников, заканчивающихся в IML, в три раза выше у их передней части, чем у тех, которые заканчиваются на суше. Эти тревожные темпы ускорения наблюдались не только на краях ледников; исследователи обнаружили этот эффект на расстоянии до 3,5 км от берега. Ведущий автор исследования Конни Харпур сказала:

"Когда ледники движутся быстрее, они доставляют больше льда на более низкие высоты, где он может растаять, или к своим фронтам, где он может отколоться. Показав, что озера на краю льда могут существенно ускорить движение ледников, мы выявили важный процесс, который необходимо учитывать при прогнозировании будущей потери льда".

Отмечается, что хотя это не первый случай, когда подобный эффект был задокументирован - более ранние наблюдения в Гималаях показали, что ледники, заканчивающиеся в межледниковых зонах, могут двигаться в два раза быстрее, чем их наземные аналоги, - это первый случай, когда он был должным образом изучен и измерен в Гренландии.

До сих пор модели динамики льда Гренландского ледового щита редко учитывали роль межледниковых зон. Авторы этого исследования утверждают, что подобные модели должны срочно учитывать прибрежные ледниковые озера, если они хотят точно прогнозировать краткосрочное и долгосрочное состояние этого важного ледникового щита.

"Если мы не учтем влияние озер, мы можем недооценить, насколько динамично части ледникового щита реагируют на будущее потепление, и, в свою очередь, какой вклад Гренландия внесет в будущее повышение уровня моря. Понимание влияния прибрежных ледниковых озер на движение ледников имеет решающее значение для точных прогнозов", - сказал соавтор Марк Смит.

Важно, что помимо катастрофических последствий для нашего собственного вида, повышение уровня моря угрожает и другим видам, особенно тем, которые обитают на ледяных границах Арктики. Воды вокруг Гренландии когда-то были покрыты плавучим морским льдом, который служил домом для множества различных холодолюбивых животных, включая белых медведей, моржей, нарвалов и тюленей.

Однако в последние десятилетия уровень моря снижается - на юго-востоке Гренландии летний морской лед практически исчез с 2003 года. Это оказало глубокое воздействие на и без того хрупкую арктическую экосистему, сократив площадь доступных местообитаний, изменив миграционные пути и приведя к потенциально необратимому сокращению численности многих видов.

Таяние ледников

Таяние вечной мерзлоты в Арктике уже давно беспокоит ученых в контексте глобального потепления. Новое исследование ученых из Массачусетского университета анализирует этот процесс не абстрактно, а конкретно: река за рекой, день за днем на протяжении более 40 лет.

Арктические реки, утверждают ученые, играют непропорционально большую роль в глобальном круговороте воды. Они приносят в океан около 11% всего речного стока планеты, хотя сам Северный Ледовитый океан составляет лишь один процент объема мирового океана. Именно поэтому даже небольшие изменения в том, что несут реки - пресная вода, питательные вещества или углерод - ощутимо влияют на морские экосистемы.

