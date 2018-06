АНБ может следить за людьми через игру Angry Birds

Об этом сообщает Лента.ру соссылкой на The Guardian, The New York Times и ProPublica, ссылаясь на предоставленные Эдвардом Сноуденом документы.

Спецслужбы умеют черпать информацию из нескольких программ, которые СМИ называют «приложениями с утечками» (leaky apps). В список таких программ, среди прочих, вошли карты Google Maps, клиенты соцсетей Facebook, Twitter и LinkedIn, фотохостинг Flickr и популярная игра Angry Birds.

Информация из приложений, доступная спецслужбам, делится на две категории: техническая и личная. К первой категории относятся модель смартфона и его идентификатор, ко второй — пол, возраст и местоположение пользователя, его семейное положение и — в ряде случаев — сексуальные предпочтения и список друзей.

Для какой мобильной операционной системы написано приложение, значения не имеет. В документах от Сноудена (они датированы 2007-2012 годами) утверждается, что можно перехватить данные из программ, предназначенных как для Android, так и для iOS.

Предполагается, что одним из способов получения сведений является перехват информации, предназначенной для мобильных рекламных сетей. Личные данные о пользователе требуются таким сетям для того, чтобы показывать человеку релевантную, то есть соответствующую его интересам, рекламу.

В документах, предоставленных Сноуденом, прямо говорится лишь о том, что АНБ и Центр правительственной связи имеют возможность просматривать данные из мобильных приложений. Воспользовались ли спецслужбы такой возможностью и если да, то какой объем данных они при этом получили, не уточняется.

Саара Бергстрём (Saara Bergstrom), представительница Rovio, разработчика Angry Birds, в интервью The New York Times сообщила, что ее компании ничего не известно о программах слежки. Она также подчеркнула, что Rovio никаким образом не связана ни с британской, ни с американской спецслужбами.

О том, что игры могут служить источником данных для АНБ и GCHQ,сообщалось и ранее. В декабре 2013 года газета The Guardian передала, что спецслужбы следили за игроками в World of Warcraft и владельцами консолей Xbox. Агенты АНБ и GCHQ анализировали переписку в чатах и собирали записи голосов игроков.