Apple назвала дату анонса нового iPad

Оно начнется в 10:00 по местному времени (20:00 по Киеву), сообщает Лента.ру со ссылкой на издание All Things Digital.

На приглашении на презентацию нарисованы разлетающиеся в разные стороны разноцветные лепестки. Рисунок выполнен в стилистике операционной системы iOS 7.

Под изображением находится надпись "We still have a lot to cover" ("Нам все еще есть о чем рассказать"). Отметим, что слово "cover" в английском языке может также означать чехол-обложку для планшета.

По традиции, Apple не сообщает, что именно будет представлено на презентации. Журналисты, однако, предполагают, что компания покажет новые планшеты iPad и iPad mini.

По слухам, "большой" iPad станет тоньше и легче и получит 64-разрядный процессор A7. Такой процессор уже используется в представленном в сентябре смартфоне iPhone 5s. iPad mini оснастят экраном с более высоким разрешением. Некоторые полагают, что компания встроит в планшеты сканер отпечатков пальцев.

Ожидается, что Apple 22 октября также назовет дату выхода OS X 10.9 Mavericks - операционной системы для компьютеров Mac, и анонсирует новое поколение ноутбуков MacBook Pro.

Ранее fгентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщало, что Apple продемонстрирует новую модель iPad со стандартным экраном шириной 9,7 дюйма, а также обновленную уменьшенную версию - iPad mini.