СМИ: Apple вдвое сокращает производство бюджетных iPhone 5С
Компания Apple, предположительно, вдвое сокращает производство бюджетных смартфонов iPhone 5С.
Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на китайские СМИ. По имеющимся данным, теперь производится 150 тыс. моделей iPhone 5С в день вместо 300 тыс.
Считается, что причиной такого решения стал более низкий спрос на iPhone 5С по сравнению со спросом на флагманский iPhone 5S. Оба смартфона были представлены в сентябре.
Читайте также: Пользователи iOS 7 пожаловались на приступы морской болезни
Как отмечает издание, подтверждением таких слухов может являться то, что в официальном онлайн-магазине Apple модель iPhone 5С готова к отправке заказчику на следующий день после оформления покупки, а модель iPhone 5S — через несколько недель.
Ранее сообщалось, что официальные продажи iPhone 5S и iPhone 5С начнутся в России, Италии и Испании 25 октября.