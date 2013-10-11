СМИ: Apple вдвое сокращает производство бюджетных iPhone 5С

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на китайские СМИ. По имеющимся данным, теперь производится 150 тыс. моделей iPhone 5С в день вместо 300 тыс.

Считается, что причиной такого решения стал более низкий спрос на iPhone 5С по сравнению со спросом на флагманский iPhone 5S. Оба смартфона были представлены в сентябре.

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Как отмечает издание, подтверждением таких слухов может являться то, что в официальном онлайн-магазине Apple модель iPhone 5С готова к отправке заказчику на следующий день после оформления покупки, а модель iPhone 5S — через несколько недель.

Ранее сообщалось, что официальные продажи iPhone 5S и iPhone 5С начнутся в России, Италии и Испании 25 октября.