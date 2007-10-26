Американские астронавты завершили выход в открытый космос (фото)
Следующий - 28 октября
Американские астронавты Скотт Паразински и Дуг Уилок завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС, сообщает Центр управления полетами (ЦУП). Астронавты убрали антенну с фермы Z1, отсоединили кабели охлаждения от фермы Р6, подготовив ее к предстоящему перемещению, а также установили на временное место привезенный шаттлом узел "Хармони", к которому впоследствии будут подсоединены японский и европейский лабораторные модули.
Координировал действия находящихся в космосе коллег итальянский астронавт Паоло Несполи, а Стефани Уилсон, Клейтон Андерсон и Дэниел Тани управляли рукой-манипулятором станции.
|Паоло Несполи готовит к выходу в открытый космос Скотта Паразински
|Дуглас Вілок (Douglas Wheelock) передвигается с помощью крана-манипулятора
|Стефани Вилсон и Клейтон Андерсон изнутри управляют краном-манипулятором МКС
Следующий выход в космос назначен на воскресенье, 28 октября. Его совершат Паразински и Тани, которым предстоит продолжить работы над Z1 и Р6, переконфигурировать кабели узла "Хармони" и установить на его поверхности поручни и электроразъемы.
Лента.ру, фото Reuters / NASA