На Контрактовой площади будут праздновать День автомобилиста
09:18, 26 октября 2007Наука и IT
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28 октября в 11-00 в Киеве на Контрактовой площади состоится празднование Дня автомобилиста и дорожника. Будут представлены уникальные ретроавтомобили, состоятся конкурсы и викторины. Организаторы праздника – автомобильный журнал FASHION DRIVE, клубы старинных автомобилей «Авто музей», «Старохід», Всеукраинский союз автомобилистов Украины.
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