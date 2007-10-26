На Контрактовой площади будут праздновать День автомобилиста

28 октября в 11-00 в Киеве на Контрактовой площади состоится празднование Дня автомобилиста и дорожника. Будут представлены уникальные ретроавтомобили, состоятся конкурсы и викторины. Организаторы праздника – автомобильный журнал FASHION DRIVE, клубы старинных автомобилей «Авто музей», «Старохід», Всеукраинский союз автомобилистов Украины.

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