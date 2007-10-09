В Швеции объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2007 год. Ими стали Альберт Ферт (Albert Fert) и Петер Грюнберг (Peter Grünberg), которые в 1988 году независимо совершили открытие эффекта гигантского магнетосопротивления, сообщает Лента.ру.

Эффект гигантского магнетосопротивления (Giant Magnetoresistance) позволяет создавать структуры, в которых незначительное изменение магнитного поля приводит к значительному изменению электрического сопротивления системы.

Это открытие, которое в сообщении Нобелевского комитета отнесено к сфере нанотехнологии, нашло практическое применение при разработке компьютерных жестких дисков, что позволило в последние годы значительно уменьшить их размеры и увеличить емкость. Первые системы считывания информации на основе эффекта гигантского магнетосопротивления были созданы в 1997 году и быстро стали промышленным стандартом.

Альберт Ферт родился в 1938 году, он гражданин Франции, сотрудник Университета Париж-11. Петер Грюнберг родился в Германии, в 1939 году. Он работает в исследовательском центре немецкого города Юлих (Jülich), земля Северный Рейн-Вестфалия.

Начиная с 2001 года, Нобелевская премия составляет в каждой номинации 10 миллионов шведских крон (в 2007 году эта сумма эквивалентна 1,542 миллиона долларов). Так как в одной номинации победили два человека, денежное вознаграждение будет разделено между ними в равных долях.

Торжественная церемония награждения Нобелевскими премиями состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Король Швеции, по традиции, вручит награды в Концертном доме Стокгольма, а затем в Голубом зале ратуши состоится нобелевский банкет.