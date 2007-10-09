В Киеве в подземных переходах теперь можно заряжать мобильные (фото)

В подземном переходе около Шулявского рынка появились два аппарата, напоминающие монетный таксофон, с помощью которых в течение нескольких минут можно подзарядить севшую батарею мобильного телефона.

Естественно, услуга стоит денег - за 10 минут аппарат затребует у вас шесть гривен. При этом инструкция по применению на автомате обещает, что за это время мобильный зарядится примерно наполовину, в зависимости от возраста батареи.

Принцип работы простой: покупаешь у стоящего рядом человека жетон, подключаешь мобилку к штекеру - загорается красный индикатор. Опускаешь жетон - цвет меняется на зеленый, кладешь телефон в «отсек санитарной обработки», и зарядка началась.

К сожалению, воспользоваться ноу-хау сможет не каждый: разъемы есть практически для всех телефонов, но если ваша трубка заряжается от USB или вы предпочитаете телефоны фирмы Fly, вас ждет разочарование. Сами аппараты особым спросом у прохожих не пользуются - большинство лишь с любопытством читают инструкции по применению зарядника.

К сожалению, так и не удалось выяснить, кому же принадлежит идея установки автоматов. Остается лишь надеяться, что это чудо техники провисит здесь подольше. Ведь не секрет, что без круглосуточной охраны аппараты могут исчезнуть или «сломаться» в любой момент. Ведь если эксперимент удастся, зарядки появятся и в других столичных переходах.

Комсомольская правда в Украине