Россия представит новое спецвооружение на выставке в Париже

Россия представит новейшие образцы спецвооружения и техники на 15-й международной выставке средств и систем безопасности Milipol Paris 2007, которая пройдет в Париже с 9 по 12 октября, сообщает пресс-служба ФГУП "Рособоронэкспорт".

"Посетив российскую экспозицию, участники и гости выставки смогут познакомиться со специальным оружием для оснащения антитеррористических подразделений: 9-мм пистолетом-пулеметом ПП-2000, 9-мм специальным автоматом АС, 9-мм снайперской винтовкой ВСК-94, другими образцами стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также разнообразными прицелами ночного видения и бронежилетами", - говорится в пресс-релизе предприятия.

Кроме того, будут представлены пистолет ПСС, снайперские винтовки, а также уникальный 5,66-миллиметровый автомат для подводной стрельбы АПС, который не производится больше ни в одной стране мира. Это бесшумное оружие неизменно пользуется большим спросом у посетителей выставки.

Россия покажет и популярное за рубежом штурмовое оружие. Одним из самых мощных в мире в своем классе является 9-миллиметровый самозарядный пистолет СР-1 "Гюрза". Пуля патрона СП-10 пробивает на расстоянии до 100 метров противоосколочные бронежилеты и стальные армейские шлемы. Уникальными характеристиками также обладают 9-миллиметровый пистолет-пулемет СР-2, отмечает "Рособоронэкспорт".

Для участников и гостей выставки представляет интерес комплект для разрушения взрывоопасных предметов СВ-1324, предназначенный для уничтожения мин и фугасов, используемых террористами для диверсионных актов.

Делегация ФСБ России, которая также принимает участие в выставке, представит на объединенной российской экспозиции средства телефонного и микрофонного контроля, средства поиска, защиты и охраны, скрытого наблюдения, фотографирования и телевидения, криминалистическое оборудование, средства для борьбы со взрывными устройствами.

В рамках Milipol Paris 2007 пройдет электронная презентация установки для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, а также комплексы контроля системы персональной спутниковой связи "Турайя" и комплекс технических средств контроля абонентских станций систем подвижной связи.

"Большинство предлагаемых на внешние рынки образцов специального оружия максимально удовлетворяют требованиям эксплуатации в городских условиях: ограниченная дистанция поражения, высокая кучность стрельбы при одиночном и автоматическом огне, позволяющие снизить вероятность жертв среди мирного населения, заложников и сотрудников спецподразделений, а также минимизировать разрушение материальных объектов", - отмечается в пресс-релизе.

Несомненный интерес специалистов выставки вызовут национальные охранные системы, предназначенные для обеспечения безопасности административных зданий и помещений - оптико-электронный извещатель "Растр" и охранный пассивный извещатель "Ребус". Некоторые из них уже с наилучшей стороны зарекомендовали себя на охране Эрмитажа и Государственного Исторического музея.

Milipol Paris - одна из крупнейших в мире площадок для демонстрации различных образцов специальной техники и вооружения. Так, в выставке Milipol Paris 2005 приняли участие 812 участников из 41 страны мира. Ожидается, что в этом году выставочная экспозиция будет значительно расширена целым рядом экспонатов специального оружия и специальных технических средств нового поколения, полагают в "Рособоронэкспорте".

РИА Новости