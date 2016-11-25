NASA показало образцы еды для астронавтов "дальнемагистрального" корабля Orion

Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что Orion имеет ограниченное пространство для хранения расходных материалов и продуктов питания, которые будут необходимы астронавтам во время их миссий.

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В отличие от экипажа Международной космической станции, меню астронавтов Orion не будет регулярно пополняться запасами с Земли и будет менее разнообразным.

В ролике показаны небольшие батончики, энергетическая ценность каждого из которых оценивается в 700-900 килокалорий.

Ученые при этом должны исследовать, как ограниченные варианты питания повлияют на моральное состояние экипажа.