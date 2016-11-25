NASA показало образцы еды для астронавтов "дальнемагистрального" корабля Orion
04:28, 25 ноября 2016Наука и IT
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NASA продемонстрировало образцы еды, которой будут питаться астронавты пилотируемого космического корабля Orion, предназначенного для исследования глубокого космоса за пределами орбиты Луны.
скриншот видео
Об этом сообщается на сайте NASA.
Отмечается, что Orion имеет ограниченное пространство для хранения расходных материалов и продуктов питания, которые будут необходимы астронавтам во время их миссий.
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В отличие от экипажа Международной космической станции, меню астронавтов Orion не будет регулярно пополняться запасами с Земли и будет менее разнообразным.
В ролике показаны небольшие батончики, энергетическая ценность каждого из которых оценивается в 700-900 килокалорий.
Ученые при этом должны исследовать, как ограниченные варианты питания повлияют на моральное состояние экипажа.
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