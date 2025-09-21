На протяжении более 20 лет МКС была постоянным форпостом человечества в космосе.

С тех пор, когда в 2000 году на Международную космическую станцию (МКС) прибыл первый экипаж, было проведено более 4000 экспериментов. Эта станция служила лабораторией микрогравитации для более 5000 исследователей со всего мира. Об этом пишет Wionews.

Однако уже в 2030 году МКС планирует осуществить контролируемое возвращение в атмосферу Земли. На протяжении более 20 лет она была постоянным форпостом человечества в космосе, однако с приближением ее вывода из эксплуатации остаются вопросы: будет ли переход к новым станциям бесперебойным и возникнет ли пробел в непрерывном присутствии человека на орбите.

В то же время важно то, что станция предоставила опыт в поддержке систем жизнеобеспечения, реагировании на чрезвычайные ситуации и проведении длительных миссий - навыки, которые станут основой для будущих исследований Луны и Марса.

Какова стратегия перехода NASA?

Вместо того, чтобы строить еще одну государственную лабораторию, NASA обращается к частному сектору через свою программу "Коммерческие низкоорбитальные пункты назначения".

"Цель заключается в создании рынка, на котором несколько компаний проектируют, строят и эксплуатируют станции, а такие агентства, как NASA, просто становятся платными заказчиками исследований и времени экипажа. Эта модель повторяет успешный подход, который использовался для развития коммерческих грузовых и пассажирских перевозок к МКС", - объяснили в материале.

Как пишет Daily Galaxy, сейчас несколько компаний соревнуются за право заполнить эту нишу. В частности Axiom Space строит модули, которые сначала будут присоединены к МКС, а позже отсоединятся, образовав независимую станцию.

"Orbital Reef, разработанный Blue Origin и Sierra Space, планируется как универсальная платформа, сочетающая исследования, производство и туризм. Starlab, возглавляемый Voyager Space и Airbus, предназначен для обеспечения передовых лабораторных возможностей. Другие игроки, такие как VAST, также исследуют концепции станций, направленные на исследования и производство в космосе", - рассказали в Wionews.

Вызовы из-за строительства новых станций

По словам экспертов, использование на орбите требует гораздо больше, чем просто запуск модулей. В частности будущие станции должны обеспечивать надежные системы жизнеобеспечения, стыковки, защиту от радиации и безопасную долгосрочную пригодность для проживания.

Кроме того, новые проекты должны предоставлять финансовую устойчивость на рынке, который до сих пор не проверен за пределами государственных контрактов. Также технические задержки или превышение расходов могут легко замедлить прогресс, повышая риск возникновения пробела после вывода МКС из эксплуатации.

"История дает нам поучительный урок: после падения "Скайлаба" в 1979 году прошло длительное время, прежде чем МКС начала функционировать. Подобный перерыв после 2030 года может прервать научные исследования и ослабить международное сотрудничество. Хотя коммерческие станции обещают гибкость и инновации, нет гарантии, что они будут готовы вовремя", - подытожили в публикации.

