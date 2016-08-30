Ученые исследовали механизм потери самоконтроля у алкоголиков
Шведские ученые обнаружили фермент, выработка которого уменьшается у людей, страдающих от алкогольной зависимости, что приводит к нарушениям в работе нервной системы.
Исследование сотрудников Университета в Линчепинге описывается в журнале Molecular Psychiatry.
Ученые провели ряд экспериментов на крысах с алкогольной зависимостью. Установлено, что у животных значительно снижена скорость синтеза фермента PRDM2, что, в свою очередь, привело к нарушению контроля над импульсивным поведением.
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Грызуны продолжали пить спиртное, даже если это было связано с неприятными ощущениями. Аналогичную картину исследователи наблюдали у животных, у которых производство фермента в лобных долях мозга было подавлено искусственным образом.
По словам авторов статьи, полученные результаты помогут разработать эффективные лекарственные препараты, которые могли бы восстановить синтез PRDM2 в нервных клетках.
Этот белок контролирует активность нескольких генов, участвующих в передаче сигналов между нейронами. При его нехватке нервные импульсы перестают генерироваться. В результате человеку становится трудно контролировать свое поведение, даже если он этого хочет.