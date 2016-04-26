Ученые оценили количество информации, извлекаемой из Вселенной

Посвященный исследованию препринт авторы опубликовали на сайте arXiv.org, передает Lenta.ru.

Ученые в своей работе оценили отношение количества извлекаемой в наблюдениях космического пространства информации к шуму. При этом шум считался гауссовским, а количество информации, извлекаемой в единицу времени, неизменным (с точностью до небольшого множителя).

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Оценка отношения полезного сигнала (полезной информации) к шуму (ненужной информации), полученная учеными, не превышает десяти в седьмой степени. Оценка получена с точностью до множителя, не меняющего порядок оценки.

По мнению ученых, в ближайшее время количество извлекаемой при астрономических наблюдениях информации не вырастет. Тенденция может измениться в сторону небольшого увеличения, как отмечают астрономы, только в крайне отдаленном будущем.