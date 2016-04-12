NASA начали тестировать революционную технологию межзвездных путешествий

Как сообщается на сайте агентства, технология предполагает использование электрического паруса, пишет Лента.ру.

Оптимистичные оценки показывают, что с его помощью автоматическая межпланетная станция может достичь гелиопаузы Солнечной системы (границы, где солнечный ветер невозможно отличить от межзвездного) за 10 лет.

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Электрический парус состоит из алюминиевых протяженных (длиной более 20 километров) и тонких (диаметром около 1 миллиметра) проводов, пропускающих электрический ток. Всего предполагается использовать около 10-20 проводов. В точке их схождения (центре паруса) разместят основную часть станции: научное оборудование и передающие системы.

Идея заключается в электростатическом отталкивании положительно заряженных проводов от солнечных протонов: последние передают импульс парусу. Протоны высоких энергий, испускаемые Солнцем на скоростях 400-750 километров в секунду, должны столкнуться с электрическим парусом и привести его в движение.

Предполагается, что развертывание паруса будет происходить в результате действия центробежных сил по мере того, как космический аппарат в его центре будет вращаться со скоростью приблизительно один оборот в час. Развиваемая станцией скорость будет зависеть от эффективной площади паруса. Для путешествия на расстояние до одной астрономической единицы (расстояние от Солнца до Земли) площадь паруса достигнет 600 квадратных километров, до пяти астрономических единиц — около 1180 квадратных километров.

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Концепция HERTS основана на идеях, предложенных доктором Пекки Янхуненом из Финского метеорологического института. Тестированием технологии в настоящее время занимается группа доктора Брюса Вигмана из Космического центра Маршалла в городе Хантсвилл (штат Алабама, США). Исследование ученых финансируется Институтом передовых исследований НАСА. Первым аппаратом, использующим технологию электрического паруса, стал эстонский спутник ESTCube-1, запущенный 7 мая 2013 года.

В 2012 году станция Voyager 1 стала первым космическим аппаратом, который пересек гелиопаузу и достиг межзвездного пространства. Запущенному в 1977 году устройству потребовалось почти 35 лет, чтобы преодолеть 121 астрономическую единицу. Целью HERTS является разработка электрического паруса, который смог бы совершить то же самое путешествие менее чем за 10 лет.