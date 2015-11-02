Ученые заявляют, что создали сверхбыстрое лекарство от гепатита С

Гепатит С — это вирусное заболевание, поражающее печень и приводящее в конечном итоге к циррозу и смерти. Эта болезнь поддается лечению, но применяемые медикаменты действуют не на всех, вызывают побочные эффекты и требуют почти года непрерывного приема и не всегда срабатывают. Существует шесть типов вируса гепатита С, самый распространенный из которых часто удается подавить даже после годовой терапии.

Читайте такжеВ Украине стартует кампания по выявлению гепатита С среди военных, участвующих в АТОДжордж Лау из Центра печени в Гонконге (Китай) и его коллеги нашли потенциальное решение этой проблеме, разработав особую смесь из нескольких противогепатитных лекарств, которая очищает организм человека от всех следов вируса всего за три недели.

Как рассказывают ученые, каждый из ее компонентов атакует различные белки и элементы "конвейера сборки" вирусных частиц в пораженных клетках печени, мешая вирусу гепатита собирать новые копии самого себя, сообщает РИА Новости.

Работа этого препарата была проверена на группе из 18 добровольцев, зараженных гепатитом С, все из которых были вылечены от болезни через три недели, и полностью избавлены от всех следов вируса через 12 недель. По словам ученых, побочные эффекты или полностью отсутствовали, или же были минимальными.