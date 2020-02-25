В Китае нашли древнейшие зеленые водоросли возрастом миллиард лет

Ученые обнаружили новый вид древнейших зеленых водорослей.

Ученые обнаружили в северном Китае новый вид древних водорослей.

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Об этом сообщает Newsweek.

Как сообщается, возраст обнаруженных зеленых водорослей может достигать миллиарда лет.

Окаменелые останки растения были обнаружены на формации Нанфен, насчитывающей миллиард лет, в северной провинции Ляонин, которая граничит с Северной Кореей.

«Если наша интерпретация верна, то P. antiquus из формации Нанфен, насчитывающий около миллиарда лет, представляет собой один из самых ранних известных многоклеточных хлорофитов», - говорят авторы исследования.

Возраст в миллиард лет считается одним из древнейших примеров многоклеточного хлорофита - группы зеленых водорослей из подразделения Chlorophyta, которые, как считается, сыграли ключевую роль в до-мезозое (225 миллионов лет назад) и более старых экосистемах. Несмотря на свою старость, найденные водоросли совместимы с большим количеством зеленых водорослей, которые все еще встречаются сегодня.