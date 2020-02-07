Ничего подобного до сих пор не находили: в Бразилии обнаружили останки предка крокодила

Существо, чьи останки нашли, жило около 230 миллионов лет назад и имело невероятно мощный укус.

Выяснилось, что ископаемое существо неизвестного вида, обнаруженное палеонтологами в Бразилии, является далеким предком современных крокодилов, которые жили 230 миллионов лет назад.

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Статья, посвященная этой находке, появилась на страницах тематического издания Acta Palaeontologica Polonica, передает Урядовий кур'єр.

Древний предок крокодилов был обнаружен при изучении окаменелой грязи, скопившейся у подножия холма Агуда. Холм, который расположен в часе езды от Порту-Алегри, изучали ученые из Федерального университета Санта-Марии, группу которых возглавил палеонтолог Родриго Мюллер. Ученый первым обратил внимание на странную окаменелость.

«Ничего подобного до сих пор палеонтологи не находили на территории Бразилии, поэтому находку можно считать по-настоящему уникальной. Теперь мы знаем, что территория современной Бразилии была домом для самых первых динозавров на Земле», – говорит Мюллер.

Скелет, который палеонтологи извлекли в древней окаменелой грязи, принадлежал представителю семейства Ornithosuchidae. Ранее подобных ящеров находили только в Шотландии и Аргентине. Новый вид получил название Dynamosuchus collisensis. Существо, которое жила около 230 миллионов лет назад, имелоа, судя по особенностям его челюстей, невероятно мощный укус – этот факт позволяет предположить, что D. collisensis питался в основном трупами, то есть был похож на современных грифов и гиен.

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Укус рептилии мог раздробить кости, а зубы, похожие на лезвия, рвать мясо. Мюллер считает, что Dynamosuchus collisensis был медленным падальщиком. Эта триасова я рептилия была достаточно большой в сравнении с другими животными, которые жили в этот период, длиной более 2 метров. В отличие от своих современных родственников крокодилов, Dynamosuchus collisensis был земным. Его четыре конечности находились под его телом, а не с боков.

Также установлено, что доисторическая рептилия была достаточно медленной. Вероятно, поэтому она и питалась в основном трупами животных, а иногда, возможно, ловила доступную добычу. Это означает, что эти рептилии были очень важным звеном пищевой цепи, о существовании которой в этом регионе Бразилии палеонтологи до сих пор ничего не знали.

Окаменелость Dynamosuchus collisensis хорошо сохранилась, поэтому Мюллер и другие исследователи могут проводить дальнейшие тесты на прочность укуса рептилии, используя компьютерную томографию для создания трехмерных цифровых моделей.

«Останки рептилии хорошо сохранились. Практически нет деформации в одной из костей, и есть хорошая часть черепа. В этих костях столько информации», – говорит Мюллер об ископаемом.