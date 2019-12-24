NASA впервые зафиксировала уникальный разрыв магнитного поля Солнца

Сотрудники NASA считают, что выявленный ими феномен очень важен в процессе генерации избытка тепла в солнечной короне.

Сотрудники NASA впервые зафиксировали разрыв магнитного поля Солнца, а затем его восстановление.

Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

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Причиной разрыва стал протуберанец петлеобразной формы - фонтан раскаленного газа, поднимающийся над поверхностью Солнца. При падении на поверхность звезды вещество привело к разрыву магнитного поля. Для астрофизиков преобразования магнитного поля не сюрприз, однако его разрыв из-за извержения зафиксировали впервые.

Сотрудники NASA считают, что выявленный ими феномен очень важен в процессе генерации избытка тепла в солнечной короне. Этот слой солнечной атмосферы имеет температуру, превышающую в сотни раз показатели расположенной ниже хромосферы.

По предположениям исследователей, вынужденное перезамыкание магнитного поля способно обеспечивать более сильный нагрев солнечной короны, чем спонтанное. Они определили, что температурные показатели в эпицентре взрыва магнитного поля достигали 2 миллионов градусов Цельсия.

Изучение процессов разрыва и восстановления линий магнитного поля даст возможность улучшить знания об атмосфере Солнца, а также прогнозировать погоду в космосе.

Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили причину, почему корона Солнца такая горячая