Когда девушка училась в 9 классе, сверстницы избивали ее и заставляли облизывать обувь.

В России 21-летнюю Алевтину Мухину признали виновной в убийстве своего малолетнего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Преступление было совершено 29 сентября 2021 года, женщина уложила младенца рядом с собой на диван, однако он проснулся и заплакал. Это разозлило злоумышленницу, она дважды ударила ребенка кулаком по голове, а затем задушила подушкой. Позже бабушка младенца заметила, что тот не подает признаков жизни.

Женщину была арестована и призналась в убийстве, ее приговорили к 15 годам лишения свободы, отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Сообщается, что в возрасте 17 лет Мухина стала жертвой массовой травли сверстниц, по факту которых было возбуждено 10 административных дел. Когда девушка училась в 9 классе, сверстницы избивали ее и заставляли облизывать обувь. Всего в эпизоде участвовали 13 человек. Зачинщицу инцидента не смогли привлечь к ответственности, в отношении другой девушки было возбуждено уголовное дело об истязании.

Как сообщал УНИА, в России военный расстрелял таксиста из-за осуждения нападения на Украину.

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