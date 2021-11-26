Вероломное нападение Украины на Россию под угрозой. На этой неделе рептилоиды насовали в передний проход президента России Владимира Владимировича Путина два шприца мелкодисперсных чипов с простатитом скрепия, и теперь совершенно не понятно, какой они окажут эффект на судьбы мира, и вообще, долго ли протянет на этом свете новоиспеченный зомбарь Бигфармы.

Не секрет, что бесчеловечные эксперименты с прекрасным телом лысого лидера свободного мира проводились уже довольно давно. Путина запихивали в батискаф, опускали на дно и стучали ему снизу, пока он не сходил с ума и не начинал видеть вокруг себя амфоры и Медведева, сажали голым на кусючую лошадь, подвергали суровым мужским контактам с толстым неприятным Шойгу в условиях таежной антисанитарии, сталкивали с резиновым ружьем в воду, кишащую скользкими щуками, в общем, чего только не было, - но всякий раз Путин возвращался к жизни пуще прежнего! Устав от безнадежных попыток превратить вяликого вождя мирового православия в старого, больного, чокнутого параноика, от которого шарахаются все цивилизованные страны, мировая закулиса включила своё пятьджи...

Так в ходе сложной многоходовой комбинации с огромным количеством жертв по всему миру (другим комбинациям Владимир Владимирович просто не верит) рептилоиды как бы невзначай подвели Путина к сомнительной идее испробовать на себе экспериментальную вакцину стремного происхождения, которую колют в нос. "Этот порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкости он набрал порошок! - радостно рассказывал потом Путин. - Попросил меня вдохнуть глубоко - с одной стороны, с другой, 15 минут я посидел - и всё на этом закончилось".

Российская пресса впопыхах обвинила в злодеянии длинную руку киевской хунты

Увы, на этом все только началось. По всей России прокатилась паника: в народе давно подозревали, что уже изобретены такие шприцы, через которые можно набирать и впрыскивать в человеческое тело твердые частицы микросхем, и вот теперь сам Путин это подтвердил! Пытаясь справиться с народными волнениями, российская пресса впопыхах обвинила в злодеянии длинную руку киевской хунты, но от этого православным людям стало только страшнее. Ведь если Путина чипировала и таким образом подчинила себе СБУ, то кто же теперь станет освобождать Украину от фашистских туземцев и заселять освободившиеся территории сибирской алкашней, в свою очередь, освобождая таким образом место для китайцев?!

Пришлось вмешаться пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Дмитрий был зол и растерян. "Поскольку это был шприц, конечно, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку и таким образом происходит вакцинация! - кипятился Песков. - Еще раз повторяю: она в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Однозначно подразумевалась жидкость. Он же сказал, что впрыснули шприцем, порошок же вы не можете шприцем впрыснуть!".

Это же вам не "в жопу масла на двести рублёв", тут серьезные вещи

Стоп, сказали умные русские люди. Это же вам не "в жопу масла на двести рублёв", тут серьезные вещи обсуждаются. Разве можно шприцем, как утверждает Песков, распылить жидкость, чтобы кто-то лысый и наивный ее вдохнул? Ведь если нажать на поршень, жидкость не распылится, а вылетит из иглы стремительной струей, и ежели лысый ее еще при этом и вдохнет, то так и захлебнуться можно, особенно если использовать шприц, которым моют уши (ведь прививать маленьким шприцем такую геополитическую глыбу, как Путин, - значит оскорблять память дедов, освободивших мир от коричневой чумы).

Допустим, Путин недоглядел и спутал жидкость с порошком, с кем в его возрасте не бывает. Это, конечно, страшно, но не смертельно: семь нянек всегда могут проследить, чтобы подслеповатый дедушка не выколол себе глаз щукой или не выпил вместо своего знаменитого сибирского чая пачку порошка для прочистки труб. Но Путин ведь еще и сказал, что его особо попросили именно глубоко вдохнуть струю из шприца, причем, два раза подряд, "сначала с одной стороны, а потом с другой". Зачем? Чтобы жидкость попала в легкие и великий собиратель русских земель, наконец-то, подавился?

Что-то тут явно не сходится. Конечно, злые языки национал-предателей всегда могут сказать, что Путину вообще ничего, кроме доставленного нелегалами в диппочте "файзера", не вводили, и он все это придумал, чтобы показать русским людям, какой он дерзкий. Но тогда получается, что Путин настолько привык, что все вокруг ему верят, что бы он при этом ни нес, что даже правдоподобно соврать про шприц-чипосос не в состоянии. Может, он и про Украину того?..

Про Украину Путин, конечно же, не врет

Ну нет, уж про Украину Путин, конечно же, не врет. Украинский фашизм, пытающийся завоевать Россию с помощью тайного оружия НАТО - это действительно правдоподобно. Но тогда про рептилоидов тем более правдоподобно. Скорее всего, в будущем, когда придет время расплачиваться, на них Путин все и свалит. Если, конечно, доживет. Жизнь с чипом в голове по-всякому повернуться может.

Василий Рыбников