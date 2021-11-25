Оказывается, Путин случайно спутал спрей с порошком.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил эксперимент Владимира Путина с назальным спреем от коронавируса, который глава Кремля накануне почему-то назвал "порошком".

Об этом он сообщил сегодня в комментарии журналистам.

Оказывается, Путин случайно спутал спрей с порошком.

"Мы вчера объяснили. Поскольку это был шприц, конечно, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку и таким образом происходит вакцинация", – цитирует слова Пескова Газета.ру.

Читайте такжеРусский каннибал признался, что ему не понравился язык жертвыПо словам представителя президента РФ, Путин "действительно это сделал". Сначала ему ввели бустерную инъекцию "Спутника-V", объясняет Песков, а потом через сутки "сделали вакцинацию вот этой назальной вакциной".

"Еще раз повторяю: она в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Однозначно подразумевалась жидкость. Он же сказал, что впрыснули шприцем, порошок же вы не можете шприцем впрыснуть", – разобрался Песков.

Накануне, 24 ноября, Владимир Путин на рабочем совещании признался, что "нюхнул порошок за Русь" - экспериментальную форму российской вакцины от коронавируса "Спутник-V".

Экспериментальный спрей, который Путин обозвал "порошком", создавали российские ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалия.

Ранее Путин похвастался, что привился отечественной вакциной, а затем ревакцинировался.

"Спутник-V" до сих пор не сертифицирован ВОЗ.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова