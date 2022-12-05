Это вторая "бавовна" на российских авиабазах за текущие сутки.

На русском аэродроме в Рязанской области в ночь на 5 декабря произошел взрыв. По версии россиян, вспыхнул бензовоз.

Как пишут пропагандистские Телеграм-каналы, в результате взрыва на аэродроме погибли три человека, еще 6 - получили ранения.

На месте взрыва работают экстренные службы, а тем временем в сети распространяют видео момента взрыва. На кадрах видно несколько ярких вспышек и дым.

Видео дня

"Хлопок" на авиабазах РФ

В ночь на 5 декабря "хлопок" произошел на Тольки под Рязанью, но и в Энгельсе, что расположен в Саратовской области РФ. Россияне заявляют, что аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

Два российских самолета Ту-95 получили повреждения на аэродроме Энгельс. Именно эти самолеты Россия привлекала к массированным ударам по Украине. В частности, эти самолеты атаковали крылатыми ракетами Днепр, Ивано-Франковск, Луцк, Одессу и другие города Украины.

Недавно СМИ предупреждали, что следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежен. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. Там оккупанты держат более двух десятков самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: