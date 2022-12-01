По мнению аналитиков, "Энгельс-2" - одна из важнейших баз российских ВВС, поскольку здесь расположены два полка стратегических бомбардировщиков, которые являются частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.

Следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежный. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs, сообщает Spiegel.

Снимки от 28 ноября показывают, что на аэродроме наблюдается активность. Там якобы два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 готовят к очередной атаке.

"Активность на базе чрезвычайно высокая", — подтвердил Spiegel независимый военный аналитик Арда Мевлютоглу. Там также видны цистерны с горючим возле бомбардировщиков, большие ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы. Аналитик заявляет:

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"Также интересно, что многие большие грузовые самолеты припаркованы на асфальте, что указывает на недавнюю крупную партию на базу, возможно, крылатые ракеты... Чрезвычайно высокое количество бомбардировщиков на асфальте свидетельствует об увеличении числа операций, если не о неизбежной широкомасштабной атаке".

Конрад Музыка, военный эксперт Rochan Consulting, также видит признаки того, что на базе - повышенная активность:

"На земле много движений, много самолетов обслуживаются и, очевидно, готовятся к новым миссиям. Вы также видите тележки, которые могут использоваться для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101".

Отмечается, что Россия неоднократно использовала крылатые ракеты этого типа во время авиаударов по Украине.

По мнению аналитиков, "Энгельс-2" - одна из важнейших баз российских ВВС, поскольку здесь расположены два полка стратегических бомбардировщиков, которые являются частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания. В феврале Россия развернула там дополнительные бомбардировщики, готовясь к большой войне, и с тех пор использует базу для масштабных авиаударов по Украине.

Предупреждение о новом ракетном ударе РФ по Украине

После массированной ракетной атаки России по Украине 23 ноября, в результате чего по всей нашей стране были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии, власти и эксперты предупредили, что РФ будет готовить новый удар. Об этом в своем обращении заявлял и президент Зеленский.

На подготовку к новому удару такой мощности, как 23 ноября, россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Напомним, Россия с начала октября атакует объекты энергетики по всей Украине. Цель Кремля - заставить украинцев мерзнуть и подтолкнуть Киев к переговорам.

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