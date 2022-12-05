По его словам, "Укроборонпром" вовремя анонсировал испытания украинского беспилотника.

Новость о "бавовне" на российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области не осталась без внимания в Украине. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким нашел совпадение, намекая на то, что могло "прилететь" на авиабазу оккупантов.

В Telegram Ким отметил, что атака дронов на базу Энгельс совпала с анонсом летных испытаний нового украинского беспилотника, способного преодолеть расстояние в 1000 километров.

"Испытание так испытание. Совпадение? Не думаю. На самом деле, курить там, где не попало, становится трендом", – написал Ким.

По его данным, после взрывов в Энгельсе россияне засуетились. "Изображают бурную деятельность. Но даже если и так, то на 2 самолета меньше будет", - написал Ким, а через несколько минут объявил о воздушной тревоге в Николаеве.

"Хлопок" в Энгельсе

В ночь на 5 декабря "бавовна" произошла в Энгельсе, что расположен в Саратовской области РФ. Россияне заявляют, что аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

Два российских самолета Ту-95 получили повреждения на аэродроме Энгельс. Именно эти самолеты Россия привлекала к массированным ударам по Украине. В частности, эти самолеты атаковали крылатыми ракетами Днепр, Ивано-Франковск, Луцк, Одессу и другие города Украины.

Недавно СМИ предупреждали, что следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежен. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. Там оккупанты держат более двух десятков самолетов.

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