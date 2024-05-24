'Выдавливают на войну с Украиной': МИД РФ перестает выдавать загранпаспорта

Запрет касается "срочников", но может распространиться и на тех, кто в запасе.

МИД РФ перестанет выдавать новые загранпаспорта россиянам, которые уклоняются от призыва, — граждане, проживающие за рубежом, останутся без документов.

Как сообщает "Можем объяснить", военные юристы обратили внимание на один из пунктов проекта нового порядка выдачи загранпаспортов за рубежом. Соответствующую информацию официально опубликовало МИД РФ, и, согласно проекту, паспорта не смогут получить россияне, которым направлена электронная повестка. Новые правила заработают после введения цифрового реестра повесток, запуск которого запланирован на 1 ноября.

По словам основателя "Школы призывника" Алексея Табалова, в документе МИДа сказано, что запрет будет действовать "до исполнения обязанности явиться в военкомат".

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"Возможно, под этим подразумевается решение вопроса с военкоматом – например, если сняться с учета дистанционно, то повестку аннулируют и запрет снимется. Аналогично и с теми, кто старше 30-ти", – предполагает эксперт.

Исходя из формулировки проекта, запрет касается россиян, которых призывают на срочную службу. Однако, по мнению специалиста, ограничение могут распространить и на пребывающих в запасе.

"Закон о мобилизации его допускает", — отмечает Табалов. При этом в росСМИ появилась информация, что новая мобилизация может начаться уже осенью текущего года.

Как пишет "Можем объяснить", в РФ с воинского учета разрешено сниматься дистанционно, процедура предусмотрена законом об электронных повестках. Но удается это не всегда – многие получают отказ и требование о личной явке.

"Отсутствие паспорта РФ резко осложнит для эмигранта возможность продлевать визу, разъезжать по миру, получать работу и поддерживать счета в банках. Поэтому лучше заранее сделать 10-летний паспорт, пока это возможно", — советует юрист Анастасия Буракова.

Россия вербует оккупантов

Как сообщал УНИАН, до конца 2024 года - начала 2025-го в РФ могут объявить новую волну "частичной мобилизации". По данным Financial Times, в сентябре 2022 года диктатор Владимир Путин подписал указ о мобилизации 300 000 человек, что вызвало серьезные волнения в российском обществе. С тех пор Кремль пытается убеждать мужчин подписывать контракты. По оценкам минобороны Великобритании, страна-агрессор вербует около 30 000-40 000 солдат ежемесячно.

Армия РФ несет большие потери, но сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Финансовые стимулы, которые подняли зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россиян пойти воевать.

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что в прошлом году Россия завербовала более 385 000 солдат.

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