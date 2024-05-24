Кремль готов пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы россияне меньше сталкивались с войной.

До конца 2024 года - начала 2025-го в России могут объявить новую волну "частичной мобилизации".

Как пишет Financial Times, в сентябре 2022 года правитель РФ Владимир Путин подписал указ о мобилизации 300 000 человек, что вызвало серьезные волнения в российском обществе. С тех пор Кремль пытается убеждать мужчин подписывать контракты. По оценкам минобороны Великобритании, страна-агрессор вербует около 30 000-40 000 солдат ежемесячно.

Несмотря на тяжелые потери, оккупационная армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабной войны. Финансовые стимулы, которые подняли зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россиян пойти воевать.

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Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что в прошлом году Россия завербовала более 385 000 солдат. По словам командира батальона беспилотников "Ахиллес" Юрия Федоренко, захватчики продолжают штурмовать позиции ВСУ всем доступным ей личным составом.

"Противник располагает огромными экономическими, военно-промышленными и кадровыми ресурсами", - рассказал боец.

Он добавил, что Украина платит очень высокую цену, чтобы удерживать оборону. Россияне извлекли уроки из ошибок, а потому вернулись к военному подходу советского образца.

Ожидается, что для сохранения преимущества на поле боя, стране-агрессору, возможно, вскоре придется выйти за рамки устоявшейся стратегии набора кадров, поскольку без этого невозможно провести новое крупное наступление.

"К концу этого года или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", - сказал журналистам источник.

По его словам, российские власти все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы россияне меньше сталкивались с войной.

Мобилизация в России

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан недавно заявил, что Путин намерен мобилизовать до 1 июня 2024 года еще 300 тысяч человек, чтобы отправить их на убой в Украину. Главарь Кремля планирует полную оккупацию по меньшей мере пяти областей Украины.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Россия готовится привлечь в армию больше солдат-контрактников, чтобы по крайней мере на данный момент избежать очередного массового призыва, который может подорвать поддержку населением войны в Украине. Кремль стремится не повторить сентябрьскую мобилизацию 2022 года, которая пошатнула доверие общества и спровоцировала бегство из страны миллиона россиян.

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