В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток.

В Министерстве обороны назвали 4 причины, которые считаются уважительными, чтобы не прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) в срок, определенный в повестке.

Как говорится на сайте Минобороны, уважительными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

"В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней", - говорится в сообщении.

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Причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Мобилизация в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому, в течение 60 дней все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения "Резерв +".

Если человек исключен из воинского учета - ему не нужно обновлять данные.

Перед вступлением в силу нового закона о мобилизации в соцсетях начали появляться видео, на которых сотрудники ТЦК на улицах силой задерживают мужчин. О таких случаях сообщали, в частности, из Львовской и Одесской областей.

На днях заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что сервис "Оберіг" поможет искать уклонистов. По его словам, теперь "Оберіг" собирает информацию из различных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.

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