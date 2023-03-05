Дефицит бронетехники в российской армии приводит к появлению самодельных "франкенштейнов".

Острый дефицит вооружений в российской армии нашел новое проявление. Россияне начали устанавливать корабельные орудия на бронетранспортеры, стремясь повысить их боевую мощь.

Так, на днях в Z-пабликах появились снимки легкого бронетранспортера МТ-ЛБ с установленной на нем корабельной зенитной установкой 2М-3. Один четкий снимок такого "шушпанцера" был сделан где-то на ремонтной базе. На втором менее качественном снимке запечатлены сразу два таких "франкенштейна" – причем на платформе движущегося железнодорожного эшелона.

Сколько таких монстров успели породить российские ремонтно-восстановительные базы, пока не ясно. Второй снимок намекает, что это может быть не частной инициативой снизу, а вполне системной практикой, одобренной в Минобороны РФ.

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Украинское издание Defense Express, которое специализируется на оружейной тематике, отмечает, что появление подобного рода изделий подтверждает острую нехватку бронетехники в армии оккупантов.

"Производство и восстановление серийных машин не успевает за потерями. И никаких других вариантов, кроме начала производства "шушпанцеров" у РФ нет", – говорят оружейные эксперты.

Также отмечается, что корабельные зенитки 2М-3, которые россияне додумались поставить на легкий БТР, стреляют редкими снарядами калибра 25-мм. Они не используются в сухопутных силах вовсе, да и на флоте тоже мало распространены.

"То есть вопрос обеспечения этих "шушпанцеров" боеприпасами требует дополнительных усилий", – отмечает издание.

Дефицит вооружений в армии оккупантов

На фоне колоссальных потерь военной техники, которую Россия не может быстро восстановить, в отличие от неисчерпаемых запасов "пушечного мяса", армия РФ перешла к тактике пеших пехотных атак. Это констатирует британская разведка.

В феврале владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в ходе своего конфликта с Минобороны пожаловался на снарядный голод в подразделениях своих боевиков. В ходе разгоревшегося скандала выяснилось, что снарядный голод испытывает вся армия оккупантов, а "вагнеровцев" просто посадили на обычный для всех остальных снарядный паек.

При этом ощущается нехватка даже в актуальных видах пехотного оружия. На вооружении российских оккупантов уже замечены старые гранатометы, которые не годятся для борьбы с современной бронетехникой.

При этом оставшуюся у россиян технику пытаются хоть как-то приспособить под современные военные реалии. К примеру старые танки Т-72 оккупанты уже готовят к встрече с "Леопардами", обвешивая технику кустарной дополнительной защитой.

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