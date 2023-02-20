Министра обороны Шойгу он фактически обвинил в сотрудничестве с врагом.

Главарь российской частной компании "Вагнер" Евгений Пригожин вновь публично обострил конфликт с Минобороны РФ из-за прекращения поставок боеприпасов его наемникам.

В очередном эмоциональном обращении он обвинил командование в том, что оно прикрыло вагнеровцам поставки снарядов и из-за этого его бойцы несут огромные потери.

По его словам, любые переговоры с представителями Минобороны по поставкам боеприпасов заканчиваются тем, что ему советуют извиниться перед "теми, кто сверху".

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"Перед кем извиниться? Кому повиниться, чтобы мои парни гибли вдвое реже, чем сегодня? Сегодня, ежедневно гибнет вдвое больше бойцов ЧВК "Вагнер" и других подразделений, которых мы не можем прикрыть из-за полного снарядного голода", - заявил Пригожин.

Кроме того, он фактически обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в работе на врага, хоть и не упомянул его фамилию. Впрочем, главарь "Вагнера" вспомнил об отдыхе дочери Шойгу в Дубае.

"Те, кто мешают одержать победу в этой войне, прямо работают на врага. Помогают врагу сломать хребет России! Вы завтракаете, обедаете и ужинаете из золотой посуды и отправляете своих дочерей, внучек и жучек отдыхать по Дубаях, не стесняясь ничего, в тот момент, когда российский солдат погибает на фронте, я прошу, дайте нам боеприпасы", - заявил Пригожин.

Снарядный голод в "Вагнере"

"Вагнер" воюет в Украине с начала полномасштабного вторжения, но потери среди наемников были настолько высокими, что Пригожину пришлось лично агитировать заключенных в российских тюрьмах. По данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине составляют примерно 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы, а потери ЧВК "Вагнера" – в 50% от общего числа наемников.

Несколько месяцев назад между "Вагнером" и Минобороны произошел конфликт, перешедший в публичную плоскость. Пригожин открыто вступает в конфронтацию с Герасимовым и Шойгу, заявляя об успехах своих наемников и беспомощность кадровой армии на поле боя. Андрей Пионтковский говорил, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов совершили военный мини-переворот. Эксперт отмечал, что Герасимова назначили командующим оккупантами в Украине не для победы России. По словам эксперта, Герасимов и Шойгу хотели ликвидировать Евгения Пригожина.

Сейчас конфликт обострился, ведь Минобороны перекрыло все поставки боеприпасов "Вагнеру". Несколько дней назад наемники "Вагнера" записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов. Они заявили, что из-за отсутствия боеприпасов ежедневно гибнут сотни боевиков.

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