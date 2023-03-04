На вооружении российских оккупационных войск в Украине начали появляться ручные гранатометы РПГ-16 – сильно устаревшее оружие, неспособное бороться с современными танками. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.
Он отметил, что данный гранатомёт был принят на вооружение в 1970-м году и предназначался для использования десантными и специальными подразделениями. Однако это оружие очень быстро перестало удовлетворять современным потребностям из-за низкого бронепробития, и его списали.
"Но, война в Украине похоже настолько истощила ресурсы и запасы РОВ, что со складов стали доставать и давно позабытый РПГ-16", – констатирует эксперт.
Коваленко отметил, что гранатомёт все еще "весьма неплох" в случае его применения против огневых точек, но совершенно бесполезен против современных танков.
"Особенно если мы говорим о перспективе появления в зоне боевых действий Leopard 2. Это вообще как укус комара слону. Но на безрыбье и рак рыба…" – говорит эксперт.
Проблемы с оружие в российской армии
По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине более 3400 танков, почти 6700 других бронемашин, 2400 единиц ствольной артиллерии, почти 5300 автомобилей. Потери пехотного оружия и амуниции и вовсе не поддаются подсчетам.
Британская разведка констатирует, что российская военная промышленность не в состоянии производить современные вооружения в значимых количествах.
На фоне катастрофической нехватки вооружений глава военного комитета Госдумы посоветовал российским бизнесменам самостоятельно покупать системы ПВО для защиты своих предприятий от возможных ударов украинских беспилотников.