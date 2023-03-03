Российские "аналоговнеты" не только не впечатляют, но и просто не существуют.

Россия пытается рекламировать свое оружие на международных выставках, но огромные потери россиян в войне против Украины указывают на технологическую отсталость российского оружия. Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

Британцы отмечают, что российские оборонные предприятия продолжают участвовать в крупных международных выставках вооружений, несмотря на войну в Украине.

На одном таком мероприятии россияне недавно похвастались своим комплексом активной защиты "Арена-Э", предназначенным для повышения живучести бронетехники. В рекламном буклете утверждается, что этот комплекс "победит угрозы, наиболее опасные для бронетехники… если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Э".

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В британской разведке отмечают, что Россия уже потеряла в Украине более 5 тысяч единиц различной бронетехники, но при этом не было ни одного свидетельства, что комплексы активной защиты использовались на российских боевых машинах.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах; проблема, которая усугубляется действием международных санкций", – полагают британцы.

Российские "аналоговнеты" в войне против Украины

Россия пытается демонстрировать свое технологическое превосходство над Украиной и странами Запада. Так, в феврале россияне заявили, что намерены отправить на фронт "боевых роботов", которые должны уничтожить все "Абрамсы" вместе с "Леопардами". Однако пока этих роботов прячут в трамвайном депо Таганрога.

Зимой российские оккупанты, вдохновившись творчеством кадыровских "тикток-войск", начали снимать нелепые видео о том, как боевые машины поддержки танков "Терминатор" эпично косят леса где-то в районе Кременной. Однако в ходе реальной встречи с ВСУ российский "Терминатор" быстро сгорел, получив попадание украинским снарядом.

В феврале глава Приморского края РФ Олег Кожемяко похвастался испытаниями якобы нового беспилотника, созданного приморскими инженерами для российских военных. Однако "уникальный" БПЛА оказался продукцией китайской компании CUAV Tech, которую легко можно приобрести онлайн.

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